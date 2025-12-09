خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیگدلی:

پس از اجرای حکم مالک رضایت خودرو چه کسی پاسخگوی مطالبات سرمایه‌گذاران و خسارت مردم است؟

پس از اجرای حکم مالک رضایت خودرو چه کسی پاسخگوی مطالبات سرمایه‌گذاران و خسارت مردم است؟
کد خبر : 1725240
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از کوتاهی برخی مسئولان در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی گفت: اجرای حکم غفاری تنها آغاز مسیر احقاق حقوق سرمایه‌گذاران است و باید مشخص شود چه کسانی پاسخگوی سرمایه‌های ازدست‌رفته مردم و آثار اجتماعی و اقتصادی این پرونده‌ها خواهند بود.

به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: جناب آقای اژه‌ای! اجرای حکم غفاری صرفاً یکی از مطالبات سرمایه‌گذاران و اقدامی برای عبرت سایر کلاهبرداران خودرویی و غیرخودرویی بود؛ اما این تازه آغاز فرآیند رسیدگی به پرونده‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است. امروز پس از اعدام غفاری، چه کسی باید پاسخگوی مطالبات سرمایه‌گذاران باشد؟ مگر غیر از این است که در ماجرای چنین پرونده‌هایی، وقوع کلاهبرداری‌های بزرگ بدون ترک فعل یا همراهی برخی از مسئولان امکان‌پذیر نبوده است؟ چرا باید مردم تاوان این خیانت‌ها را بدهند و نتیجه آن در جامعه به شکل طلاق، خودکشی، قتل و ورشکستگی بروز پیدا کند؟

وی افزود: انتظار مردم به‌ویژه سرمایه‌گذاران شرکت‌های خودرویی از دستگاه قضایی این است که اولاً فرایند فروش انبار و دارایی‌های شرکت‌ها تسریع شود، ثانیاً اموال پنهان و مخفی شرکت‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها شناسایی گردد، ثالثاً با خائنین و متخلفان در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وقت که باعث وقوع این فاجعه اجتماعی و اقتصادی شدند برخورد قاطع صورت گیرد، و رابعاً در خصوص حکم ردیف‌های بعدی پرونده نیز تجدیدنظر شود، چراکه بخش قابل‌توجهی از پولشویی از سوی متهمان ردیف دوم تا پنجم شکل گرفته است و باید به اشد مجازات محکوم شوند.

بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان، در همین تریبون تذکری درباره واردات و توزیع نهاده‌ها داده بودیم. مصوبه هیأت وزیران به استان‌های مرزی اجازه داد با ارز آزاد نسبت به واردات نهاده اقدام کنند، اما نتیجه آن ایجاد تنش در بازار، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد نرخ ارز بود. چرا به تذکرات نمایندگان مجلس توجهی نمی‌شود؟ این تصمیم به‌جای کمک به تولید، باعث فشار مضاعف بر مردم و افزایش هزینه معیشت شد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: همچنین به وزیر نیرو تذکر می‌دهم؛ واگذاری پساب فاضلاب شهر تاکستان بدون در نظر گرفتن منافع عمومی کشاورزان و باغداران شهرستان موجب نارضایتی شدید مردم و تجمع اعتراضی آن‌ها شده است. چرا در تصمیمات وزارت نیرو منافع کشاورزان و معیشت مردم منطقه لحاظ نمی‌شود؟ ضروری است مسئولان مربوطه ضمن تجدیدنظر در این تصمیم، به تذکرات نمایندگان مردم اهمیت دهند و از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری