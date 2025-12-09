خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان

جزئیات سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان
کد خبر : 1725226
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس جمهور درباره سفرهای رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی سنایی معاون سیاسی رئیس جمهور درباره سفر رئیس جمهور به قزاقستان گفت: این سفر به دعوت رسمی توقایف رئیس جمهور قزاقستان انجام می شود  و یک سفر رسمی دوجانبه است که در ضمن آن علاوه بر دیدارهای رسمی بیش از ۱۰ سند همکاری بین دو کشور هم امضا می شود.

وی ادامه داد: در حاشیه این سفر هم یک همایش بزرگ تجاری ایران و قزاقستان برگزار می‌شود و یک نمایشگاه اسناد برگزار می شود و  و از چند کتاب در مورد مشترکات تاریخی فرهنگی دو کشور هم رونمایی می شود.

وی درباره سفر رئیس جمهور به ترکمنستان گفت: آقای رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد دعوت شدند که روز جمعه در آن شرکت و سخنرانی می‌کنند در کنار آن هم علاوه بر رئیس جمهور ترکمنستان با روسای کشورهای مختلفی که در اجلاس شرکت می‌کنند، ملاقات خواهند کرد.

معاون سیاسی رئیس‌جمهور گفت: آسیای مرکزی در دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و این منطقه هم دارای مشترکات تاریخی و تمدنی قابل توجهی با ایران است و در واقع کشورهای منطقه همه در قالب سازمان همکاری های اکو هستند و بسیاری‌شان در قالب شانگهای  و بریکس هم همکار ایران هستند. روابط سه دهه گذشته ایران با این کشورها هم روابط پایداری بوده هرچند باید اذعان کرد که متاسفانه حجم مبادلات تجاری اقتصادی با این کشورها پایین است و نیاز به توجه و افزایش جدی دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری