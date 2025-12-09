جزئیات سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی سنایی معاون سیاسی رئیس جمهور درباره سفر رئیس جمهور به قزاقستان گفت: این سفر به دعوت رسمی توقایف رئیس جمهور قزاقستان انجام می شود و یک سفر رسمی دوجانبه است که در ضمن آن علاوه بر دیدارهای رسمی بیش از ۱۰ سند همکاری بین دو کشور هم امضا می شود.

وی ادامه داد: در حاشیه این سفر هم یک همایش بزرگ تجاری ایران و قزاقستان برگزار می‌شود و یک نمایشگاه اسناد برگزار می شود و و از چند کتاب در مورد مشترکات تاریخی فرهنگی دو کشور هم رونمایی می شود.

وی درباره سفر رئیس جمهور به ترکمنستان گفت: آقای رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد دعوت شدند که روز جمعه در آن شرکت و سخنرانی می‌کنند در کنار آن هم علاوه بر رئیس جمهور ترکمنستان با روسای کشورهای مختلفی که در اجلاس شرکت می‌کنند، ملاقات خواهند کرد.

معاون سیاسی رئیس‌جمهور گفت: آسیای مرکزی در دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و این منطقه هم دارای مشترکات تاریخی و تمدنی قابل توجهی با ایران است و در واقع کشورهای منطقه همه در قالب سازمان همکاری های اکو هستند و بسیاری‌شان در قالب شانگهای و بریکس هم همکار ایران هستند. روابط سه دهه گذشته ایران با این کشورها هم روابط پایداری بوده هرچند باید اذعان کرد که متاسفانه حجم مبادلات تجاری اقتصادی با این کشورها پایین است و نیاز به توجه و افزایش جدی دارد.

