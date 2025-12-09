توضیح معاون رئیسجمهور در خصوص دلیل عدم حضورش در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: در دوازدهم آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی، به طور معمول معاونت حقوقی با همکاری دوستان هر ساله همایشی بزرگ برگزار میکرد، امسال با همایش تحت عنوان حقوق ملت و آزادیهای قانونی که موسسه تنظیم نشر آثار حضرت مقام معظم رهبری اعلام فرموده بودند، همزمان شد. همچنین قرار بود یک همایش علمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این روز یعنی شانزده آذر (روز دانشجو) برگزار شود، اما به دلیل حضور آقای رئیسجمهور در همان ساعت در دانشگاه شهید بهشتی و در جمع دانشجویان، این همایش به وقت دیگری موکول شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوازدهم آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی، به طور معمول معاونت حقوقی با همکاری دوستان هر ساله همایشی بزرگ برگزار میکرد، امسال با همایش تحت عنوان حقوق ملت و آزادیهای قانونی که موسسه تنظیم نشر آثار حضرت مقام معظم رهبری اعلام فرموده بودند، همزمان شد. همچنین قرار بود یک همایش علمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این روز یعنی شانزده آذر (روز دانشجو) برگزار شود، اما به دلیل حضور آقای رئیسجمهور در همان ساعت در دانشگاه شهید بهشتی و در جمع دانشجویان، این همایش به وقت دیگری موکول شد.
منشور حقوق شهروندی مجددا اجرایی خواهد شد
وی ادامه داد: در جلسه هیئت پیگیر قانون اساسی، مقرر شد منشور حقوق شهروندی که قبلاً در دولت اسبق ابلاغ شده بود و دولت نیز برای آن مصوبه داشت، به عنوان برنامه اولیه اجرایی دولت در حوزه حقوق شهروندی در قوه مجریه پیگیری شود. مقرر شده است که این مصوبه مجددا لازم الاجرا شود. همچنین مفاد حقوق شهروندی به طور تخصصی در این منشور استخراج گردیده است و به زودی ابلاغ خواهد شد. از دوستان خواهش میکنم که حتماً نظارت بر پیگیری حقوق شهروندی در داخل دستگاهها که به عهده واحدهای حقوقی هر دستگاه است را با جدیت پیگیری کنند.
از پراکندهکاری خودداری کنند
معاون حقوقی رییس جمهور عنوان کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما آنچه که نتیجهگیری مباحث بود، ضرورت تدوین سند یا نظامنامهای راجع به کاربرد و توسعه استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حقوقی دولت بود. این سند حتماً باید تقدیم شود و برای انجام این امر، کارگروهی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیسجمهور و چند دستگاه دیگر که بعداً تعیین میشود، تشکیل خواهد شد. از دوستان خواهش میکنم که از پراکندهکاری خودداری کنند و اگر قراردادهایی راجع به تولید و به کارگیری هوش مصنوعی وجود دارد، به نوعی با کارگروه در ارتباط باشند تا از دوبارهکاری جلوگیری شود و به بهترین نحو استفاده گردد.
در جاهایی که قوانین و مقررات اقتضای محرمانگی را مطرح میکنند، باید دقت لازم صورت گیرد
انصاری تاکید کرد: اصول بهرهگیری از هوش مصنوعی در اینجا مطرح شد که رعایت حریم خصوصی اشخاص و همچنین رعایت محرمانگی دادههای دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، یکی از اصول مهم است. اصل دیگر، شفافیت و اجرای قوانین و اطلاعرسانی مناسب است. به هر حال، در جاهایی که قوانین و مقررات اقتضای محرمانگی را مطرح میکنند، باید دقت لازم صورت گیرد. از همکاران خواهش میکنم که این مقررات را ظرف یک ماه پیگیری کنند تا به مرحله اجرایی برسیم.
قوانین مربوط به حوزههای هوش مصنوعی که ضروری است را ظرف یک ماه آینده تنظیم کنید
معاون رییس جمهور یادآور شد: در حوزههایی که اجرای هوش مصنوعی ضروری تر است مثل تنظیم قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی و معاونت تقنین پروندههای خود را ظرف یک ماه آینده به نحو تفصیلی، با قابلیتهای استفاده و کاربردی که دارند، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش دهند تا جمعبندی و متعاقباً سازمان حقوقی دولت به روش یکپارچه و منسجم اجرا گردد. محوریت در ابلاغ مراجع اختصاصی اداری استفاده از سامانه سنا خواهد بود و تعامل با قوه محترم قضاییه و نحوه اینکه سامانههای اختصاصی دستگاه از بین نروند، ولی ابلاغ نهایی از طریق سامانه سران انجام خواهد شد. کارگروه نیز حداقل وظایفی در تدوین سند اصول بهرهگیری از هوش مصنوعی است بر عهده خواهد داشت.
دستورالعمل تعامل و همکاری با فناوری قوه قضاییه و ایجاد سامانه حقوقی نیز به زودی تنظیم شود
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که این سند پیشنویس استاندارد که به آن اشاره شد، در راستای انعقاد قراردادها در حوزههای هوش مصنوعی تدوین گردد و نظامنامه و دستورالعمل تعامل و همکاری با فناوری قوه قضاییه و ایجاد سامانه حقوقی نیز به زودی تنظیم شود. مجدداً از شما تشکر میکنیم و آرزوی سلامتی و سربلندی برایتان داریم.