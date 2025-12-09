گلی کوهکن بخشیده شد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیرا اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجیگری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.
به گزارش ایلنا، گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیرا اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجیگری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: محکوم به قصاص بانوی جوانی است که از چند سال پیش به اتهام قتل همسرش در زندان به سر میبرد و در انتظار اجرای حکم قصاص بود.
حیدر آسیابی افزود: امروز و در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر، اولیای دم با مراجعه به دادگستری استان از اجرای حکم قصاص این زن که مادر یک فرزند است، گذشتند و زندگی دوباره به وی بخشیدند.
آسیابی گفت: اولیای دم با میانجیگری ویژه دادستانی مرکز استان و شورای حل اختلاف و مساعدت خیران، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و به این مادر جوان، فرصت زندگی دوباره دادند.
به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده میشود.