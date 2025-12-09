خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلی کوهکن بخشیده شد

گلی کوهکن بخشیده شد
کد خبر : 1725185
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیرا اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجی‌گری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.

به گزارش ایلنا، گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیرا اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجی‌گری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: محکوم به قصاص بانوی جوانی است که از چند سال پیش به اتهام قتل همسرش در زندان به سر می‌برد و در انتظار اجرای حکم قصاص بود.

حیدر آسیابی افزود: امروز و در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر، اولیای دم با مراجعه به دادگستری استان از اجرای حکم قصاص این زن که مادر یک فرزند است، گذشتند و زندگی دوباره به وی بخشیدند.

آسیابی گفت: اولیای دم با میانجیگری ویژه دادستانی مرکز استان و شورای حل اختلاف و مساعدت خیران، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و به این مادر جوان، فرصت زندگی دوباره دادند.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری