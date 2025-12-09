گلی کوهکن بخشیده شد

به گزارش ایلنا، گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیرا اخبار زیادی در مورد وی در رسانه های منتشر شده بود، با میانجی‌گری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم بخشیده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: محکوم به قصاص بانوی جوانی است که از چند سال پیش به اتهام قتل همسرش در زندان به سر می‌برد و در انتظار اجرای حکم قصاص بود.

حیدر آسیابی افزود: امروز و در آستانه میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر، اولیای دم با مراجعه به دادگستری استان از اجرای حکم قصاص این زن که مادر یک فرزند است، گذشتند و زندگی دوباره به وی بخشیدند.

آسیابی گفت: اولیای دم با میانجیگری ویژه دادستانی مرکز استان و شورای حل اختلاف و مساعدت خیران، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و به این مادر جوان، فرصت زندگی دوباره دادند.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده می‌شود.

انتهای پیام/