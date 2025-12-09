به گزارش ایلنا، جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع صبح امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه) با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزرا و معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای شهر تهران، استاندار تهران و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار شد.

علی نیکزاد ثمرین در این نشست ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا سلام الله علی‌ها گفت: سه خانم هستند که حق ویژه‌ای گردن ما دارند اول حضرت خدیجه سلام الله علی‌ها است که اولین زن مسلمان و بزرگترین حامی پیامبر اسلام صل الله علیه و آله در آغاز رسالت و نمونه ایمان، وفاداری و حمایت مالی از آن حضرت است در زمانی که شاید کسی باور نمی‌کرد این راه ابدی خواهد شد. پیامبر اسلام صل الله علیه و آله فرمودند: اسلام با حمایت خدیجه استوار شد. دوم حضرت زهرا سلام الله علی‌ها هستند که از ولایت دفاع کرده و حقایق را پس از رحلت پیامبر عظیم‌الشأن، (صل الله علیه و آله) تبیین؛ و نسل امامت را تربیت فرمود و نمونه الگوی کامل زن مسلمان هستند و اسلام بدون آن حضرت مسیر دیگری را طی می‌نمود و سوم حضرت زینب سلام الله علی‌ها است که با خطبه‌هایی که ایراد فرمود، یزید را رسوا و ظلم یزید را آشکار کرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از رییس سازمان بازرسی کل کشور برای برگزاری این جشنواره در بیان اهمیت شفافیت در اداره کشور، ادامه داد: مسئله اول راهکارهای مبارزه با فساد است تجربه ثابت کرده است که در دنیای پیچیده امروز، اگر بخواهیم با روش‌های سنتی عمل کنیم که در آن بازرسانی را تعیین و برای آن‌ها نیز سربازرسانی را مشخص می‌کردیم، در دنیای کنونی دور تسلسلی را رقم می‌زند. شفافیت یکی از راهکارهای مهمی است که باید عملیاتی شود. به طور مثال ما همواره موضوع تسهیلات کلان بانک‌ها را از گلوگاه‌های فساد می‌دانستیم بنابراین مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و تسهیلات کلان و اسامی بدهکاران و ابر بدهکاران به طور شفاف در سایت بانک مرکزی اعلام شد و همین مصوبه باعث شد بخش مهمی از معوقات بانکی تسویه شود.

نایب رئیس مجلس گفت: عملکرد دولت‌ها در طول انقلاب اسلامی در بحث نظام بانکی در حوزه پیمان سپاری و خرید تجهیزات مشخص نبود، اما وقتی قانون شفافیت مصوب شد خریدهای کلان و پیمان سپاری‌ها در قالب مناقصه عمومی به صورت شفاف اعلام می‌شود و با این اقدام جلوی بسیاری از فسادها و ساخت و پاخت‌ها به صورت اتوماتیک گرفته می‌شود پس هزینه پیشگیری با شفافیت چندین برابر کمتر از هزینه مبارزه پس از وقوع فساد است. خداوند متعال در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال ما است. شفافیت، ابزار بازگشت سرمایه اجتماعی است و هر اقدامی در راستای‌عدم شفافیت به طور مستقیم به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون غیر از عده‌ای محدود، مدیران متناسب با توانمندی که داشته‌اند مسئولیتی را عهده دار شده‌اند، یادآور شد: افزایش کارآمدی و پاسخگویی نیز از نتایج شفافیت است، ضمن اینکه شفافیت در تصمیم‌گیری، اجرای سیاست‌ها را بهینه می‌کند. مدیران زحمتکش نسبت به خروجی اقداماتشان مسئول‌تر هستند چرا که هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و هم می‌دانند نتیجه اقداماتشان در اعتماد عمومی جامعه تاثیر مستقیم دارد. دولت اخیراً خواست اصلاحاتی در قیمت بنزین انجام دهد و دستورالعمل آن را چند هفته قبل صادر کرد و رسانه‌ها و کارشناسان در مورد آن نظر دادند تا هم فضای کشور را برای این تصمیم آماده کند هم بازخورد تصمیم از جامعه را دریافت کند، ضمن اینکه قرار بود حذف سهمیه بنزین خودروهای قدیمی را در صورت تعویض پلاک داشته باشیم که اصلاح شد، شما مقایسه کنید چنین تصمیمی که دولت چهاردهم گرفت با تصمیم دولت وقت در آبان ۱۴۰۱ مشابهت داشت، اما آن چه خساراتی به کشور وارد کرد.

نیکزاد گفت: قطعا اگر مدیران تصمیم‌گیری شفاف با ایجاد فضای نقد و بررسی داشته باشند کمک می‌کند تا تصمیمات عادلانه‌تری اتخاذ شود. وقتی در مجلس تعدادی از نمایندگان طرحی را امضا کرده و ارائه می‌دهند ابتدا در اختیار عموم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. سپس مراحل آن از طریق ارجاع به کمیسیون و بررسی‌های کارشناسان طی می‌شود و حتی شاید هیچ‌گاه آن طرح در صحن مجلس مطرح نشود، اما هر تصمیمی در مجلس تحت عنوان طرح گرفته شود قطعاً مورد نقد و بررسی و اظهارنظر فنی و کارشناسی قرار می‌گیرد که اقدام بسیار مناسبی است.

وی افزود: وقتی قبل از اتخاذ تصمیمات اجازه دهیم آن تصمیم مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد قطعاً جامعه اقناع می‌شود کما اینکه در خصوص بودجه‌ای که قرار است مراحل آن طی شود وقتی به صورت لایحه تقدیم می‌شود در دسترس عموم جامعه و کارشناسان قرار می‌گیرد و آحاد جامعه، اساتید معظم دانشگاه و صاحب‌نظران مکرر در مورد آن اظهارنظر می‌کنند چرا که بودجه سند مالی یک سال است بنابراین شفافیت سبب می‌شود که بتوانیم تصمیم درستی بگیریم. دومین نتیجه شفافیت، توسعه عدالت و فرصت‌های برابر است، چرا باید عده محدودی به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشند (منظورم اطلاعات محرمانه نیست) این اقدام زمینه تبعیض را به وجود می‌آورد و با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد کمااینکه وقتی به مسئله بورس نگاه کنید برخی افرادی که در آنجا به اطلاعات دسترسی دارند سبب می‌شوند اتفاق خاصی در آنجا بیفتد.

نایب رئیس مجلس در تشریح فواید قانون شفافیت برای قوای سه‌گانه، گفت: ما بر شفافیت باور داریم و دولت هم با آن موافق است، اما شفافیت انتشار بی‌هدف انبوه داده نیست بلکه ارائه اطلاعات قابل فهم، کاربردی و به موقع است، شفافیت افشای اسناد حاکمیت و اطلاعات امنیتی نیست، شفافیت انتشار داده‌های غیرمحرمانه درباره تصمیمات است. شفافیت صرفاً یک نمایش تبلیغاتی برای رضایت افکار عمومی نیست چراکه اگر این باشد جفا است. شفافیت ایجاد امکان نقد، پرسش و پیگیری عمومی است. شفافیت ارائه اطلاعات غیرقابل پردازش و بی‌استفاده نیست بلکه استانداردسازی داده و دسترسی آزاد است.

وی افزود: اگر ما فقط بخواهیم شفافیت را با روش‌های قبل پیش ببریم، موفق نمی‌شویم چراکه در عصر حاضر نیازمند شفافیت هوشمند هستیم و اگر شفافیت توام با استفاده از هوش مصنوعی باشد مباحث را به خوبی تحلیل خواهد کرد و راهکار صرفه‌جویی هم از آن بیرون می‌آید. وقتی برای پیشگیری چه با حراست، چه دیوان محاسبات و چه سازمان بازرسی هماهنگ شود و دستگاه قضایی، سازمان بازرسی، اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات واکنش نشان دهند و به مدیر متذکر شوند که پیش روی شما چاله‌ای بسیار عمیق و خطرناک است، مدیر نمی‌خواهد که در آن چاله بیفتد و آبرویش برود بنابراین شفافیت هوشمند لازم است که در قالب یک هماهنگی بین دستگاه قضایی و آن‌هایی که قرار است کار حراست انجام دهند، محقق شود، اما مراقبت کنند که شجاعت را از مدیران نگیرند. از سوی دیگر اجازه داده نشود که کسی از این موضوع سوء استفاده کند.

نیکزاد گفت: شفافیت پروژه آی‌تی نیست بلکه یک تغییر در فرهنگ حکمرانی است، هدف شفافیت مواجهه با فساد نیست بلکه ایجاد ساختاری است که فساد کردن در آن صرفه اقتصادی و حیثیتی نداشته باشد.

