رسایی در تذکر شفاهی:
چرا بودجه دفاعی را معطل میکنید؟/ برخی با دوگانهسازی «موشک ـ مردم»، در فضای مجازی توییت میزنند
نماینده تهران در تذکری خطاب به سازمان برنامهوبودجه با انتقاد از تأخیر و کارشکنی در تخصیص بودجه دفاعی، تأکید کرد که طبق سیاستهای ابلاغی رهبری و قانون برنامه، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی باید به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد و هرگونه تعلل در این شرایط حساس «غیرقابل قبول» است.
به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز ( سهشنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به سازمان برنامه بودجه گفت:آقای پورمحمدی! هر کجا هستید، خوب گوش دهید که چه میگویم.طبق سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب و براساس قانون برنامه، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و تا هر میزان که نیاز باشد باید به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص پیدا کند. این موضوع جدا از حقوق نیروهای مسلح است که باید ۱/۲ دهم درصد بیش از سایر کارکنان دولت افزایش یابد.
وی بیان کرد: علیرغم تأکیدات صریح رئیسجمهور محترم، علیرغم تصویب شورای هماهنگی دولت و با وجود امکان تهاتر نفت توسط نیروهای مسلح، متأسفانه شاهد اجرای کامل این احکام نیستیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین علیرغم دستور صریح رهبر انقلاب مبنی بر تخصیص کامل بودجه بنیه دفاعی و اینکه تقسیم این بودجه باید در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح —آقایان امیر موسوی و دیگر مسئولان ذیربط— باشد، آقای پورمحمدی چرا کارشکنی میکنید؟چرا هر بار به بهانهای از اجرای این تکلیف قانونی سرباز میزنید؟چرا هر بار دستورات را با تأخیر مواجه میکنید؟اگر اسرائیل میخواست در سازمان برنامه کسی را داشته باشد، غیر از این رفتار میکرد؟دوستان! ما در دوره جنگ هستیم. شما در جلسات مختلف به ما گزارش میدهید که «نگران نباشید، اوضاع تحت کنترل است»، اما واقعیت این نیست. من نمیتوانم ب خی موارد را مطرح کنم.
وی بیان کرد: درخواست من این است که هیئترئیسه محترم جلسهای با حضور ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کند تا حرف دل آنها شنیده شود. چرا اجازه نمیدهید بودجه دفاعی در مسیر خودش قرار بگیرد؟ مردم میخواهند توان دفاعی کشور تقویت شود؛ میخواهند اگر کسی قصد تعرض داشت، بنیه دفاعی کشور سیلی محکم بزند. این چگونه ممکن است وقتی بودجه را معطل میکنید؟ خواهش من از آقای حاجیبابایی این است که هرچه سریعتر جلسه مشترکی تشکیل شود؛ ستاد کل نیروهای مسلح بیاید و نمایندگان نیز در جریان امور قرار بگیرند. متأسفانه امروز روند به شکلی است که برخی به نام مردم میآیند و با دوگانهسازی «موشک ـ مردم»، در فضای مجازی توییت میزنند.