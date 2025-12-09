به گزارش ایلنا، علی خضریان، در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دردانه آفرینش، بهانه خلقت و الگوی برتر و کامل برای تمامی اعصار و نسل‌ها را به همه مسلمانان، به‌ویژه مادران و بانوان گرامی تبریک عرض می‌کنم و به روح همه مادران آسمانی سلام و درود می‌فرستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس تاکید کرد: ریاست محترم مجلس، همکاران گرامی، ملت شریف و آگاه؛پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده اقتصاد کشور هستیم؛ فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل «لیزینگ رایان سایپا» سر برآورده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در این پرونده، فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی‌امیری، وزیر گردشگری نیز هست و سال‌ها نامش در فهرست اَبَربدهکاران بانکهای دی، توسعه تعاون و ملی دهه ۹۰ دیده می‌شد، با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و سوری، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ همه آن‌ها به شرکت «خونه‌به‌خونه» می‌رسد.

این نماینده مجلس گفت: بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تحت عناوینی مضحک، از جمله «لیزینگ برنج»، تصاحب کرده است آنهم برای ۱۵ هزار تن برنجی که نه مبداش مشخص است و نه مقصدش، و تمام این تسهیلات نیز تنها با یک پیش‌فاکتور اخذ شده است؛ همچنین این تسهیلات نه برای تولید بوده و نه برای ایجاد اشتغال. همچنین امروز با بهانه‌تراشی و انحلال ساختگی شرکت‌ها از پرداخت دیون خود استنکاف می‌کند.

وی تاکید کرد: از رئیس دستگاه قضایی درخواست دارم با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحدهای مرتبط قوه قضاییه را مکلف کنند با این پرونده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنند. همچنین نهادهای امنیتی بررسی کنند این حجم برنج اکنون کجاست و منابع مالی خارج‌شده از شرکت‌ها به چه مسیری رفته است.

این نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان! تورم در کشور در بسیاری موارد بالای ۵۰ درصد است. این عدد ۲۰ درصدی مقدس !که بر افزایش حقوق مردم در نظر گرفته‌اید، از کجا آمده است؟ خواهش می‌کنم این موضوع را اصلاح کنید.

