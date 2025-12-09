خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خضریان در تذکر شفاهی خطاب به پزشکیان:

۲۰ درصدی که برای افزایش حقوق مردم در نظر گرفته‌اید، از کجا آمده است؟

۲۰ درصدی که برای افزایش حقوق مردم در نظر گرفته‌اید، از کجا آمده است؟
کد خبر : 1725097
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم در کشور در بسیاری موارد بالای ۵۰ درصد است. این عدد ۲۰ درصدی که برای افزایش حقوق مردم در نظر گرفته‌اید، از کجا آمده است؟

به گزارش ایلنا، علی خضریان، در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دردانه آفرینش، بهانه خلقت و الگوی برتر و کامل برای تمامی اعصار و نسل‌ها را به همه مسلمانان، به‌ویژه مادران و بانوان گرامی تبریک عرض می‌کنم و به روح همه مادران آسمانی سلام و درود می‌فرستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس تاکید کرد: ریاست محترم مجلس، همکاران گرامی، ملت شریف و آگاه؛پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده اقتصاد کشور هستیم؛ فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل «لیزینگ رایان سایپا» سر برآورده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در این پرونده، فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی‌امیری، وزیر گردشگری نیز هست و سال‌ها نامش در فهرست اَبَربدهکاران بانکهای دی، توسعه تعاون و ملی دهه ۹۰ دیده می‌شد، با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و سوری، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ همه آن‌ها به شرکت «خونه‌به‌خونه» می‌رسد.

این نماینده مجلس گفت: بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تحت عناوینی مضحک، از جمله «لیزینگ برنج»، تصاحب کرده است آنهم برای ۱۵ هزار تن برنجی که نه مبداش مشخص است و نه مقصدش، و تمام این تسهیلات نیز تنها با یک پیش‌فاکتور اخذ شده است؛ همچنین این تسهیلات نه برای تولید بوده و نه برای ایجاد اشتغال. همچنین امروز با بهانه‌تراشی و انحلال ساختگی شرکت‌ها از پرداخت دیون خود استنکاف می‌کند.

وی تاکید کرد: از رئیس دستگاه قضایی درخواست دارم با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحدهای مرتبط قوه قضاییه را مکلف کنند با این پرونده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنند. همچنین نهادهای امنیتی بررسی کنند این حجم برنج اکنون کجاست و منابع مالی خارج‌شده از شرکت‌ها به چه مسیری رفته است.

این نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان! تورم در کشور در بسیاری موارد بالای ۵۰ درصد است. این عدد ۲۰ درصدی مقدس !که بر افزایش حقوق مردم در نظر گرفته‌اید، از کجا آمده است؟ خواهش می‌کنم این موضوع را اصلاح کنید. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری