ابوترابی در تذکر شفاهی:
اژهای باید بابت ترک فعل و عدم اجرای قانون محاکمه شود
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه با بازگشت اموال نامشروع مسئولین ۵۰۰ هزار میلیارد توان به بیت المال باز میگردد، گفت: آقای اژهای بابت ترک فعل باید محاکمه شود.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: همه از وضع گرانی نبود کالاهای اساسی و مشکل تامین دارو مطلع هستیم اما باید راه چاره بیاندیشیم و با داد و فریاد چیزی درست نمیشود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیتهای قانونی مقفول مانده باید احیا شود در حالی که ما اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در حوزه بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال را به قانون تبدیل کرده و قرار بود قوه قضاییه در این خصوص گزارش عملکردی به مجلس ارائه نماید، هیچ اقدامی در این حوزه نشده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: براساس برآوردها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت اجرای این قانون توسط قوه قضاییه و با اجرای عدالت به بیتالمال باز میگردد و آقای اژهای بابت ترک فعل و عدم اجرای قانون باید محاکمه شود که در این پنج ساله چه کرده است و چرا قوه قضاییه گزارشی در مورد عملرد خود در این حوزه نمیدهد.
وی تاکید کرد: این قانون موجب ایجاد عدالت و بازگشت اعتماد عمومی میشود و یک بار برای همیشه باید در این مسیر گام برداریم و به جای فریاد زدن درباره فساد پشت تریبون و ناامید کردن مردم در عمل با فساد مقابله کنیم و بار دیگر میشود با بازگشت منابع به بیت المال بسیاری از موانع را مرتفع کرد.