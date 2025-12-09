اهل لابی برای انتقال پالایشگاه فیلیپینی از محل مطالعه شده به شهر و محل خود نیستم

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ناظر بر اصل ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: آقای تاجگردون طی صحبت های خود در جلسه پیشین نکاتی نسبت به بنده گفتند نکته اول اینکه با کلمات مقدس پشت تریبون صحبت نکنید و نگویید نیروهای مسلح، من عرض می کنم بله آقا ما نیروهای مسلح را مقدس می دانیم چرا که سربازان این ملت خدایی و این میهن مقدس هستند و مردم دیدند در جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه اخیر چگونه جانفشانی کردند و مقدس هستند چون نماد اتحاد مقدس ملت ایران و فدائیان ملت ایران هستند.

وی افزود: نیروهای مسلح ما مقدس هستند چون گوش به فرمان فرمانده کل قوا هستند، فرمانده ای که به تعبیر مرحوم علامه حسن زاده خود ایشان گوش به فرمان حضرت ولیعصر دارند و مجلس هم با رأی معنادار و قاطعی که علیرغم مخالف شما و نماینده دولت داد اعلام کرد که نیروهای مسلح را مقدس می داند و وظیفه خود می داند پشتیبان نیروهای مسلح باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: آقای تاجگردون گفتند من شرکت های اکتشاف و تولید را آوردم و معلوم نیست بعدا قرار است چه چیزی اضافه شود اما آقای تاجگردون من این عبارت را نیاوردم بلکه مجلس در برنامه هفتم با رأی بسیار بالایی این را تصویب کرد و آیا نمی دانید این عبارت عین متن قانون برنامه هفتم پیشرفت است تا بخش خصوصی هم بتواند وارد حوزه بالادستی نفت و گاز شود و آیا نمی دانید رهبر انقلاب در زمان دولت قبل در جریان بازدید از نمایشگاه پیشرفت در واکنش به گزارش وزیر وقت نفت که برخی نهادها را به عنوان بخش خصوصی معرفی کرد اعتراض کردند و به صراحت فرمودند این ها که خصوصی نیستند و کار را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: مطمئن باشید آقای تاجگردون بعدا هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد چون بنده هم اهل لابی برای انتقال پالایشگاه فیلیپینی از محل پیش بینی و مطالعه شده به شهر و محل خود نیستم چون خیانت می دانم منافع ملی را فدای منافع شخصی کنم و من سخنم با آقای رئیس جمهور است، این تجهیزات اول برای فاز ۲ پالایشگاه اصفهان بعد برای بندرعباس و بعد برای چابهار نامزد شده بود و ناگهان از محل دیگری سر درآورد و به طور کاملا اتفاقی نه محیط زیست مخالفت کرد نه پدافند غیرعامل نه شورای تامین استان نه شورای برنامه استان و مگر شما آقای رئیس جمهور نگفتید طرح های صنعتی به سواحل جنوبی که دارای منابع آبی است برود پس چرا تلاش نکردید این پالایشگاه در بندر جاسک یا چابهار برود.

انتهای پیام/