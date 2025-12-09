به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه امانت حاکمیت ملی به دست ما داده شده، گفت: از روز اول بنا بود مجلس و دولت در مسیر تحقق هدف اولیه عدالت حکمرانی، استقرار آن و رفع تبعیض و هدف نهایی که رساندن جامعه به مرحله ای که همه عبد خدا باشند، گام برداریم اما اکنون باید بیاندیشیم تا چه مقدار به این اهداف رسیده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تا کنون شاهد جلوه های اندکی از عدالت در کشور بوده ایم، گفت: با این حال تا رسیدن به عدالت و رفع تبعیض مسیر طولانی در پیش است و تحمل مشقت ها در این عرصه لازم است. امروز در مسیر تحقق عدالت، آفات زیادی در حاکمیت مشاهده می شود که با اهداف بزرگ ما در تنافی است.

وی با بیان اینکه فساد در سیستم اداری قابل قبول نیست، گفت: با انکار فساد، فساد ریشه کن نمی شود بلکه موجب تقویت آن می شود. امروز در سیستم بانکی، صادرات و واردات، قاچاق سوخت، موضوعات نهاده ها، مسائل بانک ها همچون بانک آینده و خودروهای شوتی حاکی از اوضاع نابسامان اقتصادی و فساد است.

نقدعلی در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب یگانه راه غلبه بر مشکلات را قوی شدن دانسته اند که مسیر آن از جلوگیری از فساد می گذرد، گفت: ما باید ساختارهای فاسد را بزداییم و قوانین بر زمین مانده را اجرا و یا در صورت لازم اصلاح کنیم. روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می گیرد که متأسفانه دولت به جای جلوگیری مسیر قاچاق، مسیر گران کردن بنزین را انتخاب کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه امروز به اندازه کافی ارز برای تأمین نهاده دامی نداریم در حالی که شاهد وفور واردات اقلام غیرضروری از جمله میوه های استوایی، گوشی های همراه و لوازم آرایشی هستیم، عنوان کرد: چه دستی در کار است که هر روز نرخ ارز و سکه بالا می رود.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور خواست تا نطق های ایام انتخابات خود را مرور کند و یادآور شد: مگر بنا نبود قیمت بنزین را گران نکنید و قیمت اقلام اساسی همچون مرغ و گوشت افزایش نیابد؟ اگر هر کسی جز شما رئیس جمهور بود، رسانه ها او را به صلابه می کشیدند اما شما این وعده ها را تحقق نبخشیدید.

نقدعلی در ادامه تقویت فرهنگ اسلامی را از لوازم قدرت دانست و افزود: گویا خواب می بینیم و جلوه های کشف حجاب، تبرج و برهنگی غیرقابل تحمل شده و مسئولان، رؤسای قوا، ارکان قضایی و انتظامی صرفا به گفتاردرمانی اکتفا می کنند و اخیرا رسانه درمانی نیز اضافه شده است. خدایا شاهد باشد که ما از سستی در ولنگاری و جلوه های خلاف شرع، اعلام برائت کرده ایم و در این خصوص بارها گفته ایم قوای مقننه، مجریه و قضائیه همگی تقصیر کاریم.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور معتقد است با اقناع، جلوی بی حجابی را باید گرفت، گفت: این کافی نیست؛ آیه های زیادی در امر به معروف و نهی از منکر داریم و نهج البلاغه به آن تأکید دارد. به جز آن، با یکی از خانم هایی که فرزند شهید است و اقدام به نهی از منکر کرده، برخورد قضایی شده است.

وی در ادامه یکی از لوازم اقتدار را قانونگذاری و اصلاح قوانین دانست و افزود: امروز شنیده ایم که هیأت رئیسه جلسه علنی فردا را تعطیل اعلام کرده و دلیل آن مشخص نیست. امروز ده‌ها قانون همچون قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی، قوانین آموزشی، قوانین اتباع و تعزیرات، آیین دادرسی کیفری، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و ده‌ها قانون دیگر که نیاز به اصلاح دارند با ۲ نیمه روز کارش پیش نمی رود. این حاصل کوتاهی ماست.

نقدعلی با اشاره به مسائل حکمرانی آب، عنوان کرد: در این حوزه نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

نماینده خمینی شهر در مجلس در ادامه تأکید کرد: امروز همه برای جلوگیری از دست رفتن آرمان های انقلاب به میدان بیایند و از جمله مراجع تقلید و انقلابیون و رزمندگان باید از مسئولان بخواهند از جلوه های ناهنجاری از جمله کشف حجاب مقابله کنند در غیر این صورت این موج توطئه، ستون ها و پایه های انقلاب را هدف گرفته و قصد دارد از این طریق ماهیت انقلاب را تغییر دهد و در جریان انقلابی نرم، فرهنگ طاغوت را بر این کشور مسلط کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس تأکید کرد: قانون عفاف و حجاب که در مجلس تصویب شد را اجرا کنید تا پیش از این شاهد جلوه های برهنگی در کشور نباشیم و بیش از این اجازه ندهید دل مؤمنان، دغدغه مندان و کسانی که در مواقع سخت به میدان می آیند به درد بیاید. به وضعیت حجاب و معیشت باید رسیدگی شود.

