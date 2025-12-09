خبرگزاری کار ایران
معاون رئیس‌جمهور خبر داد؛

آغاز تدوین سند به‌روزشده وضعیت زنان در استان‌ها مبتنی بر شاخص‌های روز

سهم در مجلس و شوراها باید دست‌کم به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد

معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: تدوین سند به‌روزشده وضعیت زنان در استان‌ها آغاز شده و استانداران موظف شده‌اند سند جدید را مبتنی بر شاخص‌های روز، ساختار خانواده و نیازهای کنونی زنان بازنگری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر  معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده  در نشست تعالی مدیران زن که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، با تبریک ایام میلاد حضرت زهرا (س) گفت: بهره‌گیری از الگوهای دینی و تاریخی زنان در ایران، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر آنان در مدیریت، فعالیت‌های اجتماعی و تربیت نسل‌ها است.

وی ادامه داد: در تمدن ایران، نقش اجتماعی و مدیریتی زنان سابقه‌دار بوده و در الواح تاریخی کشور اشاره شده که زنان مسئولیت‌های مهمی از جمله مدیریت مجموعه‌های بزرگ و توزیع جیره‌های غذایی را برعهده داشتند و حتی مزایایی برای زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار در نظر گرفته می‌شد.

بهروزآذر با اشاره به نقش زنان برجسته صدر اسلام تصریح کرد: حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س) نمونه‌های برجسته‌ای از مدیریت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حضور تأثیرگذار در عرصه سیاسی‌اند و زنان ایرانی نیز در امتداد این مسیر، در همه میدان‌ها توانمندی خود را نشان داده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به حضور مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوره دفاع مقدس گفت: بسیاری از زنان با حمایت از خانواده، حضور همسران در جبهه‌ها را تسهیل کردند و برخی هم خود در میدان‌ها حضور یافتند. یاد ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده گواه این نقش است.

وی گفت: دولت چهاردهم توجه خاصی به استفاده از ظرفیت زنان دارد؛ امروز حدود چهار زن عضو هیئت دولت هستند و بیش از ۲۱ نفر از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده در شوراها منصوب شده‌اند. همچنین اکنون حدود ۶۵ زن در جایگاه‌های معاون وزیر، رئیس سازمان، رئیس دانشگاه و مقامات هم‌تراز فعالیت می‌کنند.

بهروزآذر در بخش دیگری، با تقدیر از حمایت‌های وزارت کشور گفت: نخستین حکم فرمانداری دولت برای یک زن اهل سنت صادر شد و اکنون ۱۶ زن شهردار و جمع قابل توجهی از زنان در سطوح مدیریتی وزارت کشور حضور دارند.

وی تصریح کرد: زنان نیمی از سرمایه انسانی، تخصصی و فکری کشور هستند و حضور آنان در تصمیم‌سازی‌ها موجب بازتاب دقیق‌تر نیازهای جامعه می‌شود؛ از جمله نیازهای کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها.

بهروزآذر با اشاره به لزوم افزایش مشارکت زنان در انتخابات گفت: در حال حاضر تنها ۱۴ زن عضو مجلس هستند و سهم کاندیداهای زن در دوره‌های گذشته انتخابات شوراها فقط ۱۰ درصد بوده است. این سهم باید دست‌کم به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین گفت: تدوین سند به‌روزشده وضعیت زنان در استان‌ها آغاز شده و استانداران موظف شده‌اند سند جدید را مبتنی بر شاخص‌های روز، ساختار خانواده و نیازهای کنونی زنان بازنگری کنند.

وی عنوان کرد: توجه به ارتقای امنیت شهری، شهر دوستدار خانواده و عدالت در خدمات‌رسانی مستلزم حضور زنان در عرصه حکمرانی است و از مدیران خواست این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند.

انتهای پیام/
