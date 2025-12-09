وزیر کشور خبر داد؛
دستور رئیسجمهور برای ارتقاء حقوق و مزایای بخشداران و کارکنان وزارت کشور
وزیر کشور درباره پایین بودن حقوق بخشداران گفت: متاسفانه در مجموعه وزارت کشور به دلایل مختلف نمیدانم چرا این اتفاق افتاده که حقوق مزایا بسیار پایینتر از میانگین وزارتخانهها در کشور هست و حالا دستاندرکاران مربوطه قولهایی دادند رئیس جمهور محترم هم دستورش را دادند انشالله ارتقا پیدا میکند و به نظر من بسیار پایین است یعنی اصلاً مناسب این جایگاهها نیست. ما پیگیر این موضوع هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: اگر آقایان ناراحت نمی شوند در بخشهایی مانند فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران میانگین عملکرد بانوان الحمدالله بالاتر بوده است.
وی ادامه داد: در مجموعه وزارت کشور بیش از ۴۶۰۰ بانو در پستهای مسئولیتی فعالیت میکنند البته در سطح کارشناسی حضور زنان که زیاد هستند حدود ۳۷۰۰ بانوی دهیار در سراسر کشور داریم که این یک افتخار بزرگی است البته برای حضور بانوان گام بزرگی برداشتیم اما کافی نیست باید به بیش از این انشالله برسد. ما در میان بانوان فرماندار و بخشدار اهل سنت هم داریم که مشغول فعالیت هستند،
وزیر کشور درباره پایین بودن حقوق بخشداران گفت: متاسفانه درمجموعه وزارت کشور به دلایل مختلف نمیدانم چرا این اتفاق افتاده که حقوق مزایا بسیار پایینتر از میانگین وزارتخانهها در کشور هست و حالا دستاندرکاران مربوطه قولهایی دادند رئیس جمهور محترم هم دستورش را دادند انشالله ارتقا پیدا میکند و به نظر من بسیار پایین است یعنی اصلاً مناسب این جایگاهها نیست. ما پیگیر این موضوع هستیم.