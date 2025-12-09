خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تهاجم دشمن صهیونی، آمادگی دارند

سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تهاجم دشمن صهیونی، آمادگی دارند
کد خبر : 1725066
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح و سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در بازدید مسئولان فرهنگی کشور از نمایشگاه هوافضای سپاه اظهار کرد: همه تجهیزات ارائه‌شده «تماماً بومی» و حاصل تلاش دانشمندان جوان، نیروی هوافضا و وزارت دفاع است.

وی با اشاره به نبرد ۱۲ روزه گفت: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی و حمایت همه‌جانبه نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در میدان شکست خورد و برای توقف درگیری به «خواهش و پیام‌رسانی» متوسل شد؛ همچنین تجربه این جنگ ثابت کرد که توان موشکی، پهپادی و پدافندی کشور ابتکار عمل را از دشمن گرفت و جمهوری اسلامی بلافاصله مسیر تقویت این قدرت را شتاب داد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح ضمن شناسایی و رفع کاستی‌ها، قدرت خود را افزایش داده‌اند و امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تهاجم دشمن صهیونی، آمادگی دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری