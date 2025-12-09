زمانی که در راهنمایی و رانندگی بودم آمار میزان تصادفات و تخلفات بانوان به مراتب کمتر از آقایان بود

وزیر کشور:
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور در نشست تعالی مدیران زن که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ایام ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) و روز زن و روز مادر را تبریک میگویم. بسیار خوشحالم و افتخار میکنم که با شما همکاران گرانقدر که از تمام نقاط کشور تشریف آوردهاید، همکاری میکنم.
وی ادامه داد: حضور بانوان در عرصههای مختلف، یک فرصت و ضرورت اجتنابناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است، نه اینکه دولت یا حاکمیت منت بر بانوان بگذارند و پستهای مدیریتی را در اختیار آنان قرار دهند. بانوان گرامی در عرصههای مختلف مسئولیتپذیرترند و نیازی به مساعدت ویژه ندارند؛ فقط باید فرصت برابر برای آنان فراهم کنیم، بقیه را خودشان رقم خواهند زد.
مومنی با اشاره به انتخاب استانداران سنی، کرد، بلوچ و عرب افزود: قریب به ۵۰۰۰ نفر از بانوان در پستهای مسئولیتی شامل معاون وزیر، مدیرکل، معاون استاندار، شهردار، بخشدار و دهیار مشغول فعالیت هستند و امروز بیش از ۳ هزار دهیار زن در سراسر کشور در حال انجام وظیفهاند. این یک گام بزرگ رو به جلو است، اما کافی نیست و نباید به این میزان بسنده کنیم. باید فرصتهایی فراهم شود تا زنان در همه عرصهها حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: در عرصههای ورزشی دیدیم که وقتی فضا فراهم شد و فرصت لازم ایجاد شد، بانوان چگونه درخشیدند. مقام معظم رهبری نیز در تجلیل از بانوان ورزشکار نکات ارزندهای بیان کردند. پرچم ایران را در جهان با افتخار به اهتزاز درآوردند و ادای احترام کردند. در مجموع، اگر تیمی در آسیا، بازیهای آسیایی، غرب آسیا و کشورهای اسلامی مقام بالایی کسب کرد، بخش عمده آن مربوط به بانوان است. در عرصههای پزشکی، دانشگاهی و دیگر حوزهها نیز حضور دارند.
وزیر کشور گفت: برای دولت و مجموعه حاکمیتی، انتخاب بانوان برای پستهای مسئولیتی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و اگر کشور بخواهد در عرصههای مختلف پیشرفت کند، راهی جز فراهم کردن فرصت برای بانوان وجود ندارد. اتفاقاً هرجا زنان حضور داشتند در حوزههای مسئولیتی موفقتر عمل کردند؛ به دلایل مختلف از جمله نظمپذیری، قانونمندی و احترام بیشتر به دیگران.
وی تاکید کرد: زمانی که در راهنمایی و رانندگی خدمت میکردم، آمارهای مختلفی از رانندگی خانمها و آقایان تهیه کردیم. در همه نمونههای آماری ـ چه تعداد راننده، چه تعداد تصادف و چه دارندگان خودرو ـ میزان تصادفات و تخلفات بانوان به مراتب کمتر از آقایان بود.