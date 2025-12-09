به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با جمعی از نخبگان دانشگاهی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای اتصال سکو‌ها به سامانه‌های ثبتی، ضرورت تشکیل «تیم نخبه حقوقی و فناورانه» را مورد تأکید قرار داد.

به گفته وی، اجرای قانون الزام و ساماندهی میلیون‌ها سند قولنامه‌ای، بدون اتکا به ارزیابی دقیق سکو‌های دیجیتال و همکاری نیرو‌های متخصص امکان‌پذیر نیست.

بابایی با بیان اینکه هنوز هیچ سکوی متقاضی اتصال به‌صورت رسمی معرفی نشده، گفت: پیش‌نیاز همکاری، شناخت دقیق خدمات، سطح امنیت و نوع پشتیبانی سکوهاست. او تشکیل تیم نخبه را شرط ورود سازمان به فاز همکاری رسمی با پلتفرم‌ها، از جمله یک اپراتور بزرگ کشور دانست.

شناخت دقیق و آسیب‌شناسی؛ محور همکاری با نخبگان

پژمان پروین، معاون راهبردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، با اشاره به اینکه بسیاری از سامانه‌های سازمان برای نخستین‌بار در مقیاس گسترده استفاده می‌شوند، هدف اصلی همکاری با نخبگان را «شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی علمی» عنوان کرد.

وی افزود: خروجی این فرایند باید به بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردمی منجر شود و سازمان قصد دارد این مسیر را با دستورکار روشن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیرونی دنبال کند.

سه نیاز اصلی سازمان در حوزه فناوری

در ادامه نشست، طاهریان معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت، نیاز‌های نخبگانی سازمان را در سه حوزه تقویت زیرساخت‌ها برای پشتیبانی از شبکه گسترده دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و کارگزاری‌های فنی و حقوقی، ارتقای امنیت شبکه (که به گفته وی هنوز تا وضعیت ایده‌آل فاصله دارد و به راهکار‌های نخبگانی نیازمند است) و طراحی سرویس‌های قابل واگذاری به پلتفرم‌ها که به نوآوری، جذابیت و افزایش بهره‌وری وابسته است تشریح کرد.

آن‌گونه که از اظهارات رئیس و معاونان سازمان ثبت برمی‌آید، اجرای قانون الزام، توسعه همکاری با سکو‌های دیجیتال و ارتقای امنیت و کیفیت سامانه‌های ثبتی، نیازمند ورود جدی نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی بیرون از سازمان است.

تشکیل «تیم نخبه» نه یک اقدام نمادین، بلکه پایه آغاز تحول فناورانه و حقوقی در سازمان ثبت تلقی می‌شود؛ تحولی که با هدف ساماندهی اسناد، ارتقای رضایتمندی مردم و بهبود فرآیند‌های ثبتی دنبال خواهد شد.