خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اول قوه قضاییه:

۵۵۰۰ هشدار مدیریتی از ناحیه سازمان بازرسی صادر شده است

۵۵۰۰ هشدار مدیریتی از ناحیه سازمان بازرسی صادر شده است
کد خبر : 1725036
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول قوه قضاییه در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع گفت: روشی که می‌تواند بخشی از اتحاد لازم در کشور را رقم بزند قانون شفافیت است. با قانون شفافیت باید رضایت مردم را جلب کرده و اینگونه اتحاد و انسجام ملی نیز رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: فلسفه حضور ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه، ایجاد اتحاد است. آنها آمدند تا مردم را بدور هم جمع و آشنا کنند؛ امت و امامت را با هم یکی کرده و با پافشاری بر اصول به سمت آرمان‌های الهی حرکت دهند. 

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم بر اتحاد و انسجام ملی افزود: هرکسی بخواهد انشقاقی ایجاد کند، دشمن است. با یگانگی می‌توانیم کید دشمنان را کنار بزنیم. مردم در جنگ ۱۲ روزه با اتحاد و انسجام توطئه‌های دشمن را نقش براب کردند و نقشه‌های شوم‌شان را ناکام گذاشتند. 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت در کنار هم قرار گرفتن قوای سه گانه گفت: سه قوه با اتحاد باید به فکر تامین معیشت و نیاز‌های اساسی مردم باشند و اگر این اتحاد و در کنار هم بودن نباشد تنگنای مردم بیشتر می‌شود لذا این تاکیدات باید جدی گرفته شوند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: روشی که می‌تواند بخشی از اتحاد لازم در کشور را رقم بزند قانون شفافیت است. با قانون شفافیت باید رضایت مردم را جلب کرده و اینگونه اتحاد و انسجام ملی نیز رقم می‌خورد. 

وی با تاکید بر اینکه آنچه از درون قانون شفافیت بیرون می‌اید اتحاد بزرگ است، گفت: این قانون هم اتحاد را رقم زده و هم سطح فساد را در تمام لایه‌ها کاهش می‌دهد و این به تجربه ثابت شده است. 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید محکم و عزمی قاطع قانون شفافیت را اجرایی کرد، تصریح کرد: در این مسیر باید ریاضت و سختی را تمرین کنیم و این روش برای ما عادی شود. 

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه باید حول محور شفافیت تمام توان خود را بکارگیریم تا این مهم به درستی و با قوت اجرایی شود، گفت: دانایی و دانستن حق ماست و همه اطلاعاتی که یک کارگزار دارد، همانند یک ملک مشایی است و قابل حبس نیست و نمی‌توان ان را از صاحبی که مالک این حق است را مخفی کنیم؛ همگان (همه مردم) مالک آن هستند. 

وی تاکید کرد: باید بیندیشیم چگونه هزینه‌هایی که بر مردم بار می‌شود را کمتر کنیم. این از اظهارات و تاکیدات امیرالمومنین (ع) است که در جامعه اسلامی باید مدنظر مسئولان و مدیران قرار گیرد. 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه باید بیش از حد از مدیران حمایت کنیم چراکه مسیر لغزنده است، افزود: مدیران موظف هستند در مسیر با چراغ روشن تصمیمات درستی بگیرند و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مسیر مسئولیت نظارت دارد. 

وی با اشاره به اینکه آمار گواه از رویکرد و اقدامات موثر و هدفمند سازمان بازرسی دارند، گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار از ناحیه بازرسی به مدیران ارسال شده است این تعداد هشدار سابقه نداشته و به معنای حمایت تام و کامل از یک مدیر است تا نترسد و به کار خود با قوت و قدرت ادامه دهد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: سازمان بازرسی در جریان اصلاح ساختار‌ها در بازه مشخص ۴ ساله اقدامات مثمر ثمری داشته است. 

وی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه در کنار قوه مجریه است، گفت: اگر چالشی داریم با در کنار هم بودن و نه به انتقاد می‌توانیم آن را حل کنیم. مدیران از فرصت طلایی حمایت قوه قضاییه استفاده کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: همه این باور را داریم و مطالبه عمومی مردم است که در این سرزمین باید با فساد شبکه‌ای و سازمان یافته مقابله و مبارزه کرد همچنین با کسانی که منافذی برای فساد ایجاد کردند باید برخورد شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری