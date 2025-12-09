۵۵۰۰ هشدار مدیریتی از ناحیه سازمان بازرسی صادر شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: فلسفه حضور ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه، ایجاد اتحاد است. آنها آمدند تا مردم را بدور هم جمع و آشنا کنند؛ امت و امامت را با هم یکی کرده و با پافشاری بر اصول به سمت آرمان‌های الهی حرکت دهند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم بر اتحاد و انسجام ملی افزود: هرکسی بخواهد انشقاقی ایجاد کند، دشمن است. با یگانگی می‌توانیم کید دشمنان را کنار بزنیم. مردم در جنگ ۱۲ روزه با اتحاد و انسجام توطئه‌های دشمن را نقش براب کردند و نقشه‌های شوم‌شان را ناکام گذاشتند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت در کنار هم قرار گرفتن قوای سه گانه گفت: سه قوه با اتحاد باید به فکر تامین معیشت و نیاز‌های اساسی مردم باشند و اگر این اتحاد و در کنار هم بودن نباشد تنگنای مردم بیشتر می‌شود لذا این تاکیدات باید جدی گرفته شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: روشی که می‌تواند بخشی از اتحاد لازم در کشور را رقم بزند قانون شفافیت است. با قانون شفافیت باید رضایت مردم را جلب کرده و اینگونه اتحاد و انسجام ملی نیز رقم می‌خورد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه از درون قانون شفافیت بیرون می‌اید اتحاد بزرگ است، گفت: این قانون هم اتحاد را رقم زده و هم سطح فساد را در تمام لایه‌ها کاهش می‌دهد و این به تجربه ثابت شده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید محکم و عزمی قاطع قانون شفافیت را اجرایی کرد، تصریح کرد: در این مسیر باید ریاضت و سختی را تمرین کنیم و این روش برای ما عادی شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه باید حول محور شفافیت تمام توان خود را بکارگیریم تا این مهم به درستی و با قوت اجرایی شود، گفت: دانایی و دانستن حق ماست و همه اطلاعاتی که یک کارگزار دارد، همانند یک ملک مشایی است و قابل حبس نیست و نمی‌توان ان را از صاحبی که مالک این حق است را مخفی کنیم؛ همگان (همه مردم) مالک آن هستند.

وی تاکید کرد: باید بیندیشیم چگونه هزینه‌هایی که بر مردم بار می‌شود را کمتر کنیم. این از اظهارات و تاکیدات امیرالمومنین (ع) است که در جامعه اسلامی باید مدنظر مسئولان و مدیران قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه باید بیش از حد از مدیران حمایت کنیم چراکه مسیر لغزنده است، افزود: مدیران موظف هستند در مسیر با چراغ روشن تصمیمات درستی بگیرند و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مسیر مسئولیت نظارت دارد.

وی با اشاره به اینکه آمار گواه از رویکرد و اقدامات موثر و هدفمند سازمان بازرسی دارند، گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار از ناحیه بازرسی به مدیران ارسال شده است این تعداد هشدار سابقه نداشته و به معنای حمایت تام و کامل از یک مدیر است تا نترسد و به کار خود با قوت و قدرت ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: سازمان بازرسی در جریان اصلاح ساختار‌ها در بازه مشخص ۴ ساله اقدامات مثمر ثمری داشته است.

وی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه در کنار قوه مجریه است، گفت: اگر چالشی داریم با در کنار هم بودن و نه به انتقاد می‌توانیم آن را حل کنیم. مدیران از فرصت طلایی حمایت قوه قضاییه استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: همه این باور را داریم و مطالبه عمومی مردم است که در این سرزمین باید با فساد شبکه‌ای و سازمان یافته مقابله و مبارزه کرد همچنین با کسانی که منافذی برای فساد ایجاد کردند باید برخورد شود.