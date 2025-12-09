برگزاری جشن روز ملی قطر در تهران

به گزارش ایلنا، ۱۸ دسامبر، روز ملی قطر است و هر ساله به این مناسب جشن های بزرگی در قطر و خارج از این کشور برگزار می‌شود.

همچنین در جشن روز ملی قطر در تهران، شماری زیادی از مقامات ارشد و فعالان اقتصادی ایران در این جشن مشارکت داشتند. علاوه بر این جمعی از سفیران کشورها و روسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران علاوه بر دیپلمات های خارجی در این برنامه حاضر بودند.

سفیر قطر و وزیر نیرو در دو سخنرانی جداگانه با گرامیداشت روز ملی قطر، بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کردند.

سفیر قطر در تهران در جشن روز ملی قطر در سخنرانی ضمن خوش آمدگویی به حاضران گفت: کشور قطر روابط مهم و برجسته ای با جمهوری اسلامی ایران دارد؛ روابطی مبتنی بر اصل همسایگی، احترام متقابل و همکاری در تمامی زمینه‌های مشترک. موفقیت روابط خوب بین دو کشور برادر، نمونه‌ای است که اهمیت ارتباط سازنده را در پیشبرد اهداف توسعه وشکوفایی در کل منطقه نشان می‌دهد.

او ادامه داد: کشورهای قطر وجمهوری اسلامی ایران، با اتکا به پیوندهای تاریخی ومردمی که دو کشور را به هم متصل می‌کند، اهمیت توسعه همکاری‌های مشترک را به ویژه در زمینه‌های تجارت، حمل و نقل و انرژی، همچنین شراکت‌های اقتصادی و انسانی را به خوبی درک می‌کنند، به گونه‌ای که منافع مردم دو کشور برادر را تأمین کرده و عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو کشور را منعکس می‌کند.

"سعد بن عبدالله آل محمود " سفیر دولت قطر در تهران با اشاره به جشن روز ملی قطر گفت: این مناسبت، فرصتی فراهم می‌آورد تا مسیر تحول کشورمان، از زمان تأسیس، به دست بنیانگذار آن شیخ جاسم بن محمد بن ثانی – رحمت خدا بر او باد – را مرور کنیم و ارزش‌هایی را که او بنا نهاد، از جمله عزت، استقلال، حفظ کرامت انسانی و حاکمیت ملی، را به یاد آوریم؛ ارزش‌هایی که بنیان‌های کشور قطر را تشکیل می‌دهند و همچنان شالوده کشور مدرن ما هستند.

وی افزود: شعار جشن ملی امسال "با شما اوج می‌گیرد وبه شما چشم دوخته است"، که برگرفته از سخنان والا حضرت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر کشور قطرمی‌باشد، نمایانگر چشم‌انداز کشور قطر واعتماد رهبری حکیمانه آن به استعداد ابتکار در نهاد انسانها واهمیت سرمایه‌گذاری در تقویت دانش نسل‌هاست و در آن دعوتی نو برای ادامه مسیر ساخت و بخشش دارد، که بر پایه این اعتقاد راسخ استور است که ساختن وطن با ساختن انسان همراه می کند.

سفیر قطر در تهران ادامه داد: بر اساس این چشم‌انداز، دولت قطر در سال‌های گذشته توانست جایگاه خود را در جهان از طریق پیشرفت اقتصادی و پروژه‌های راهبردی، و همچنین میزبانی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی، وحمایت از مذاکرات صلح و تلاش برای حمایت از صلح و حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفتگو تثبیت کند.

وی افزود: کشور قطر، به رهبری وخردمندی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وبا وجود چالش‌های منطقه‌ای وجهانی، توانسته است مسیر خود را در ساختن پل‌ها، تقویت اصل گفتگو و اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر تقویت دیپلماسی به عنوان راهی قابل اعتماد و مؤثر برای پایان دادن به اختلافات و تحقق صلحی که مردم منطقه و جهان آرزوی آن را دارند، ادامه دهد.

او همچنین گفت: ما معتقدیم که جشن‌های روز ملی فرصت تقویت پیوندهای برادری وهمکاری با کشورهای برادر و دوست، به ویژه با کشور میزبان، را فراهم می‌آورد. از همه کسانی که در این مراسم شرکت کرده‌اند و حضور دارند سپاسگزارم و در پایان، از خداوند متعال می‌خواهم که نعمت امنیت و شکوفایی را برای دولت قطر، جمهوری اسلامی ایران و امت‌های عربی و اسلامی پایدار بدارد و این روز ملی را به فرصتی برای تجدید عزم واراده در جهت تلاش برای آینده‌ای پر از همکاری، شکوفایی و رشد تبدیل کند.

