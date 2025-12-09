برگزاری نشست بررسی تخصصی درس آموختههای جنگ ۱۲ روزه در دافوس آجا
نشست تخصصی مدیریت دانش و درس آموختههای جنگ ۱۲ روزه در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نشست تخصصی مدیریت دانش و درس آموختههای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور کیومرث یزدان پناه، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، سیدناصر حسینی و مسعود مصدق، اعضاء هیئت علمی دانشگاه دافوس آجا و سپهر محمدزهرایی، رئیس پژوهشکده بازی جنگ دافوس، به علاوه جمعی دیگر از استادان، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید فلاحی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
مسعود مصدق، دبیر علمی این نشست با اشاره به چرایی برگزاری نشست بررسی درس آموختههای جنگ ۱۲ روزه، به تکنیک مرور عملیات در ارتشهای بزرگ جهان پرداخت و اظهار کرد: یکی از تکنیکهای مدیریت دانش، تکنیک مرور پس از عملیات است. تکنیک مرور پس از عملیات، تکنیکی است که علل وقوع عملیات را بعد از هر شکست یا پیروزی مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد. این تکنیک امروز در ارتشهای بزرگ دنیا مورد استفاده قرار گرفته و مشکلات آنها را مستند میکند. این مستندسازی میتواند یک سرمایه بزرگ برای سازمانی را تولید کند.
سید ناصر حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه ستاد و فرماندهی ارتش در ادامه با تاکید بر این مهم که جنگ ایران و اسرائیل را باید فراتر از ۱۲ روز دانست، بیان کرد: جنگ ما با اسرائیل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و درگیری علنی ما با رژیم صهیونیستی نیز بنابر ادعای کارشناسان نظامی، از جنگ ۳۳ روزه حزب الله آغاز شده و تا امروز هم ادامه داشته است.
وی ادامه داد: در جنگ ۳۳ روزه، توانستیم اسراییل را مجبور به آتش بس و عقب نشینی کنیم اما آنها پس از آن به توسعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و جاسوسی خود پرداختند و توانستند شخصیتهای مهم ما را در این جنگ به شهادت برسانند. واقعیت آن است که ما در برخی حوزهها، با کمبودهایی مواجه شدیم و نتوانستیم پیشرفتهای ارتش رژیم صهیونیستی را شناسایی و بر علیه آن اقدام کنیم. به عنوان نمونه رژیم صهیونیستی با تولید نرم افزارها، سلاحهای هوشمند و بدافزارها، تا حدودی توانست بر صحنه نبرد مسلط باشد و بکوشد تا آسمان را در کنترل خود درآورد. با این حال مهمترین دستاورد جنگ ۱۲ روزه برای ما، این بود که دریافتیم رژیم توان ادامه جنگ یا تابآوری لازم برای یک جنگ طولانی مدت را ندارد بنابراین پیروز چنین میدانی، قطعا ما خواهیم بود.
سپهر محمدزهرایی، رئیس پژوهشکده بازی جنگ دافوس نیز در ادامه به بیان راهبردهای کلان رژیم صهیونیستی پرداخت و تصریح کرد: راهبردهای کلان اسرائیل در ۴ مورد خلاصه میشود، اول تلاش برای پیروزی مقتدرانه در صورت بروز جنگ که به ایجاد بازدارندگی از شروع جنگ با رژیم نیز کمک میکند. دوم، توافق با ابر قدرتهای دنیا به منظور افزایش قدرت و بازدارندگی دیوار آهنی. سوم تلاش برای ایجاد برتری کیفی به منظور جبران ضعف کمی و چهارم، تاکید بر هوشمندی اطلاعاتی به منظور جبران ضعف کمی، ضعف ابعاد، ضعف جغرافیایی و جمعیتی.
وی به نقش خلاقیت و هوشمندی در فرهنگ سازمانی ارتش رژیم صهیونیستی اشاره و اظهار کرد: به طور کلی احساس در اقلیت بودن و درگیری با چالشهای امنیتی، اسرائیل را همواره بر آن داشته تا برای پیشرفت، به خلاقیت و پیادهسازی ایدهها نگاه جدیتری داشته باشد. در این راستا با توجه نقش آفرینی ارتش به عنوان اولین محل استخدام و اشتغال نیروی کار در اسرائیل و همچنین همراه بودن دوره با آموزشهای حرفهای و ایجاد تجربه کار در صنایعی با فناوریهای برتر، سبب شده تا رژیم صهیونیستی از نیروی کاری برخوردار باشد که در حوزه فناوری، پیشرفته و سابقه کار با برترین فناوریهای جهان را در کارنامه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت فضای سایبری در ارتش اسرائیل نیز گفت: حوزههای چهارگانه زمین، هوا، دریا و سایبر به عنوان چهار حوزه عملکردی ارتش اسرائیل در دفاع از امنیت ملی این رژیم مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت امنیت فضای سایبری در حد و اندازه امنیت حوزههای زمینی، دریایی و هوایی است و در زیر مجموعه ارتش این رژیم، همچون نیروی زمینی، نیروی سایبری هم فعالیت میکند و از آنها با عنوان ارتش سایبری یاد میشود.
کیومرث یزدانپناه، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، اظهارات خود را به مساله پیامدهای ژئوپلیتیک جنگ ۱۲ روزه و نقش ایران در تحولات آینده منطقه اختصاص داد و اظهار کرد: درگیریهای اخیر نشان داد که منطقه ما، با تمام حساسیتها و قابلیتهایش، همچنان در معادلات جهانی اهمیت استراتژیک دارد. امروز هیچ ثبات و پایداری در خاورمیانه وجود ندارد و توازن قدرت، هر لحظه در حال تغییر است. تحولات اخیر منطقه، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، چهره جدیدی به ژئوپلیتیک غرب آسیا بخشید بنابراین لازم است تا جمهوری اسلامی ایران، با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدها، رویکرد راهبردی خود را در این شرایط نوین، تعیین کند.
وی در خاتمه با بیان اینکه در این شرایط، جامعه ایرانی باید هوشمندانه و با مدیریت دانش، فرصتها و تهدیدها را شناسایی کند، گفت: رسانههای داخلی، به ویژه رسانه ملی، وظیفه دارند گزارههای مربوط به شرایط فعلی منطقه را شفاف و بیطرفانه بازتاب دهند. برای دستیابی به این مهم، لازم است تصمیمات اثرگذاری اتخاذ شود چرا که زمان برای اتخاذ تصمیمات بزرگ، محدود است و تحولات مربوط به شکلگیری نظم جدید جهانی، به سرعت در حال وقوع است.