سلامی:
برای ما مهم است که در مقوله زنان، همه نژادها و فرهنگها دیده شوند
رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن گفت: برای ما مهم است که در مقوله زنان، همه نژادها و فرهنگها دیده شوند و تولیدکننده برنامهها و ایدهها باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلامی رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن در نشست تعالی مدیران زن که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: من در این هفته توفیق داشتم در استان قم و در جوار شریف و نورانی حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) برنامههای هفته زن و مادر را آغاز کنیم. امسال نگاه ما ملی بود و میخواستیم این برنامهها فقط پایتختمحور و معطوف به تهران نباشد، بلکه در سراسر کشور شاهد برپایی این برنامهها باشیم و نه فقط شاهد، بلکه بانوان را بهعنوان مخاطب و همچنین نقشآفرین و تولیدکننده محتوا در برنامهها داشته باشیم.
وی ادامه داد: هفته بزرگداشت زن را از قم آغاز کردیم و پس از آن به سیستان و بلوچستان سفر کردیم و سپس به کاشان خواهیم رفت. همچنین در روند برنامهها به مشهد نیز سفر داشتیم. برای ما مهم است که در مقوله زنان، همه نژادها و فرهنگها دیده شوند و تولیدکننده برنامهها و ایدهها باشند.
سلامی افزود: وحدت بین شیعه و سنی در استان سیستان و بلوچستان ستودنی بود و باید تقویت شود.
وی ادامه داد: جلسات متعددی را با مدیرکل امور بانوان وزارت کشور داشتهایم تا در خصوص حاکمیت نگاه ملی درباره برنامههای زنان و پیشبرد و ارتقای این برنامهها در سطح ملی اقدامات لازم انجام شود.