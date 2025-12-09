وضعیت کشاورزان و دامداران به نقطه انفجار رسیده است

به گزارش ایلنا، سید نجیب حسینی در نشست علنی سه شنبه (۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و درود بر روح پرفتوح امام راحل و روان پاک شهیدان گفت: بر جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا درود می فرستم و به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که با حکمت صلابت و اشراف کامل بر صحنه ،همواره ستون اصلی امنیت ،عزت و هدایت این ملت بوده اند،سلام صمیمانه می گویم.

وی افزود: در آغاز سخن، به مردم عزیز ،وفادار و تلاشگر استان گلستان و شهرستان‌های مینودشت،گالیکش ،کلاله و مراوه تپه،مردمی که در همه صحنه‌ها در صف اول بودند؛سلام و احترام ویژه دارم .همچنین روز دانشجو و روز آگاهی،روز پرسشگری و روز آرمان خواهی جوانانی که موتور محرکه ایران اسلامی هستند را تبریک عرض می‌کنم. روز مادر و روز زن را به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)،ستون های استقامت و محورهای تربیت و فرهنگ در جامعه ایرانی را تبریک می گویم.

نماینده مینودشت، گالیکش،کلاله و مراوه‌تپه در مجلس ،ادامه داد: لازم می‌دانم از ریاست مجلس دکتر قالیباف ،بابت پیگیری‌های موثر در خصوص "سد نرماب" و فرودگاه کلاله و مصوبات استان به ویژه شرق گلستان تشکر می کنم؛ این اقدامات امید تازه ای برای مردم ایجاد کرده که سال‌ها در انتظار به ثمر نشستن این پروژه‌ها بودند.

حسینی، ضمن ادای احترام به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه ،بسیج ،نیروهای انتظامی و مرزبانی که امنیت امروز ما حاصل مجاهدت خاموش آنان است، بیان کرد: لازم است از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای برنامه "ایران جان" تشکر و قدردانی کنم و به دکتر پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که به زودی میزبان ایشان در استان گلستان خواهیم بود،پیشاپیش خیرمقدم می گویم.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تحولات بین‌المللی و جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر، جنگ میان ایران و ابرقدرت جهان بود؛رویارویی آشکار، مستقیم و بی سابقه در تاریخ معادلات منطقه؛ این نبرد نه یک منازعه نیابتی بود و نه تقابلی محدود، بلکه میدان برخورد مستقیم ایران با رژیم صهیونیستی و در سطحی فراتر ،با اراده و ساخت امنیتی ایالت متحده آمریکا بود، این تقابل هوشمندانه و کنترل شده ،قدرت ایران را در سطح منطقه‌ای و حتی بین المللی به نمایش گذاشت و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها بازیگر اصلی منطقه است،بلکه توانسته است در برابر مجموعه‌ای از قدرت‌های نظامی غربی ،از جمله آمریکا توازن جدیدی ایجاد کند.

وی در ادامه،اظهار کرد: نقش رهبری معظم انقلاب در این مدیریت دقیق ،هماهنگی میدانی و هدایت راهبردی، مهم‌ترین مؤلفه این پیروزی و اقتدار برای جمهوری اسلامی ایران بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و فاصله معنادار آن از اهداف برنامه هفتم با عملکرد واقعی، تصریح کرد: همکاران؛ اگر به گزارش‌های رسمی سال اول برنامه هفتم توسعه نگاه کنیم،تصویر روشن اما نگران کننده پیش روی ما قرار می‌گیرد؛ فاصله میان آنچه در اسناد و اهداف برنامه نوشته شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد ،کم نیست؛ بلکه به قدری جدی است که باید زنگ خطر را برای سیاست گذاری اقتصادی کشور به صدا درآورد.

حسینی در ادامه یادآور شد: قرار بود اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار ۸ درصدی قرار می‌گیرد، اما رشد ثبت شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده است؛ برآوردها برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز از رشد نزدیک به منفی ۳ دهم درصد حکایت می‌کند،رقمی که نشان می دهد شکاف میان برنامه و واقعیت،همچنان در حال افزایش است.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قرار بود، سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود؛ اما امروز حدود ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. در مورد تورم قرار بود تک رقمی شود، اما امروز همچنان اصلی‌ترین دغدغه معیشت مردم،تورم است که سایه سنگین آن بر سفره خانوارهای کارگری،بازنشستگان و کارمندان افتاده است؛ ادامه این مسیر یعنی افزایش فشار بر پایه پولی،افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی ؛اینها مجموعه علائمی است که باید همه ما را نسبت به وضعیت امروز و آینده اقتصاد کشور هوشیار کند و ضرورت اصلاحات جدی و ساختاری را یادآور شود.

نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس با اشاره به موضوع بحران معیشت کشاورزان ، دامداران و مرغداران در سراسر کشور،تاکید کرد: امروز جامعه کشاورزی و دامپروری کشور در بدترین شرایط سال‌های اخیر به سر می‌برند؛نبود نهاده ها،افزایش هزینه‌های تولید،پرداخت مبالغ مازاد پشت فاکتوری برای تهیه نهاده ها ،کمبود کود، مشکل جوجه ریزی و اختلافات گسترده مردم با منابع طبیعی که بسیاری را روانه دستگاه قضایی کرده است؛ همه اینها به نقطه انفجار رسیده است .

وی تاکید کرد: در خصوص آتش سوزی جنگل‌های گلستان و مازندران باید عرض کنم عامل اصلی آن چوب‌های خشکی است که سال‌های سال در این جنگل‌های هیرکانی باقی مانده است.

نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه در مجلس با بیان اینکه لازم می دانم از طرف وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان عذرخواهی کنم،خاطرنشان کرد: مردمی که با رنج و زحمت کار می‌کنند، اما از سیاست‌های کشاورزی، جز خستگی ،بی اعتمادی و فشار روحی نصیبشان نشده است؛ در این میان باید تاکید کنم،استیضاح حق قانونی نماینده است، از هیئت رئیسه مجلس میخواهم؛ اگر وضعیت اسفبار کشاورزان را تایید می‌کنید؛ به شما پیشنهاد می‌کنم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را فعلا اعلام وصول نکنید! بدانید هدف ما نجات مردم است.

حسینی در خصوص مسائل حوزه انتخابیه،بیان کرد: لازم می دانم از وزیر راه شهرسازی در خصوص تکمیل چهاربانده مینودشت_ گالیکش_ جنگل گلستان تشکر و قدردانی کنم.به وزیر نیرو همین جا اعلام می‌کنم؛ با توجه به اهمیت آب در استان گلستان انتظار داریم هرچه سریع‌تر نسبت به شروع عملیات اجرایی "سد نرماب" اقدام کنند.همکاران؛اینجا جایگاهی برای تعارف و ملاحظه کاری نیست؛ مردم از ما صداقت و شجاعت می‌خواهند و اراده ای برای اصلاح واقعی امور انتظار دارند. آمارها و حقایقی که امروز بیان کردم ،نه برای نا امیدی مردم، بلکه دفاع از حقوق همان مردمی است که بار اصلی مشکلات بر دوش آنان است.

انتهای پیام/