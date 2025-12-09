خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی بابایی در صحن مجلس:

مادر، قله مهربانی‌ها و زن قله استحکام و تربیت خانواده است

مادر، قله مهربانی‌ها و زن قله استحکام و تربیت خانواده است
کد خبر : 1724985
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن را «قله مهربانی، استحکام و تربیت جامعه» دانست و همچنین ولادت امام خمینی(ره) را به ملت ایران و مسلمانان جهان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: روز مادر که قله همه مهربانی‌ها و محبت‌هاست و روز زن نیز که قله استحکام و تربیت خانواده و جامعه به شمار می‌رود را تبریک می‌گویم.

وی همچنین سالروز ولادت با سعادت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، را به ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت.

حاجی‌بابایی با تجلیل از شخصیت والای حضرت زهرا(س) گفت: درود خدا بر فاطمه زهرا(س)، دختر رسالت، همسر ولایت و مادر امامت که الگوی تمام زنان و مردان عالم است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری