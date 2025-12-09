حاجی بابایی در صحن مجلس:
مادر، قله مهربانیها و زن قله استحکام و تربیت خانواده است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن را «قله مهربانی، استحکام و تربیت جامعه» دانست و همچنین ولادت امام خمینی(ره) را به ملت ایران و مسلمانان جهان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: روز مادر که قله همه مهربانیها و محبتهاست و روز زن نیز که قله استحکام و تربیت خانواده و جامعه به شمار میرود را تبریک میگویم.
وی همچنین سالروز ولادت با سعادت امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، را به ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت.
حاجیبابایی با تجلیل از شخصیت والای حضرت زهرا(س) گفت: درود خدا بر فاطمه زهرا(س)، دختر رسالت، همسر ولایت و مادر امامت که الگوی تمام زنان و مردان عالم است