به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: روز مادر که قله همه مهربانی‌ها و محبت‌هاست و روز زن نیز که قله استحکام و تربیت خانواده و جامعه به شمار می‌رود را تبریک می‌گویم.

وی همچنین سالروز ولادت با سعادت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، را به ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت.

حاجی‌بابایی با تجلیل از شخصیت والای حضرت زهرا(س) گفت: درود خدا بر فاطمه زهرا(س)، دختر رسالت، همسر ولایت و مادر امامت که الگوی تمام زنان و مردان عالم است

