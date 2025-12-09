خبرگزاری کار ایران
مقصودی در نطق میان دستور:

زن، محور خانواده است

کد خبر : 1724980
نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: در ادبیات غنی ایرانی اسلامی نگاه به زن خیلی دقیق و زیباست و آنگونه که اسلام خواسته است با زیباترین شکل بیان شده، نگاه زیرساخت‌های فرهنگی ایران کهن به شخصیت و مقام و جایگاه زن ایرانی اسلامی بسی جای تامل و تفکر دارد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نطق میان دستور امروز (سه شنبه ۱۸ آذرماه) خود ضمن تبریک تبریک به مناسبت روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگ بانوی اسلام و الگوی زنان گفت: ما از نگاه فرهنگی و از نگاه ادبیات غنی ایرانی اسلامی به زن نگاه نکرده‌ایم و یا اگر شنیده‌ایم و یا دیده‌ایم گذرا از آن عبور کرده‌ایم، خداوند در قرآن می فرماید" آسیه زن فرعون را برای تمامی آنان که ایمان آوردند اعم از زن و مرد الگو قرار داد که آسیه دعا کرد که خدایا من در جوار خود خانه‌ای می‌خواهم" در لطافت وجود زن همین بس که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید زن ریحانه است، لطیف است و پاک و دقیق و زیبا، زن لیزر نرم افزار آفرینش است  و با وجود اوست که جامعه شکل می گیرد و خانواده تشکیل می‌شود و محور عاطفه است.

وی افزود: در ادبیات غنی ایرانی اسلامی نگاه به زن خیلی دقیق و زیباست و آنگونه که اسلام خواسته است با زیباترین شکل بیان شده، نگاه زیرساخت‌های فرهنگی ایران کهن به شخصیت و مقام و جایگاه زن ایرانی اسلامی بسی جای تامل و تفکر دارد که ما با وجود این همه گنجینه‌های ارزشی فرهنگی چرا نباید بدانیم حکیمی چون عطار در رابطه با زن چه گفته است؟ حکیمی چون نظامی گنجوی در رابطه با زن چه گفته است؟

