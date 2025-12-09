به گزارش ایلنا، حسن حسن‌نتاج در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت روز زن، با بیان اینکه متأسفانه قیمت ارز در بازار آزاد از ۱۲۵ هزار تومان بالاتر رفته و با سیاست منفعلانه بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت مصوبه جدید دولت است که اجازه می دهد واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی وارد کنند که این تصمیم باعث شده واردکنندگان برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه و در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش یابد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروج ارز از کشور راحت تر شده و سرمایه گذاران بیشتری برای انتقال پول اقدام کرده اند، گفت: مجموع این عوامل فشار زیادی به بازار وارد کرده و قیمت ارز را افزایش داده است که رئیس جمهور در این شرایط حساس باید کنترل بازار ارز را داشته باشد و این امر نیازمند توجه ویژه است؛ سران قوا نیز باید وارد عمل شوند و اقدام کنند تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

وی در ادامه خطاب به سران قوا، وزرا و مردم، گفت: رهبر معظم انقلاب، بسیج را نیروی عظیم مردم نامیدند که اگر از این ظرفیت استفاده شود می توانیم سدهای عظیم مشکلات اقتصادی و فرهنگی را در هم بشکنیم. اگر دولت چهاردهم می خواهد حرکت ملی تحول و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به سرانجام رساند باید بازوی خود را در دستان بسیج مردمی قفل کند چرا که بسیج صرفا یک سازمان نیست بلکه روح بلند ملت است؛ بسیج قامت استوار جوان ایرانی است.

حسن‌نتاج در ادامه با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور در میدان جنگی نابرابر ایستاده است، گفت: با این حال ما یک نیروی مهم مردمی داریم که سایر کشورها حسرت آن را می خورند؛ جوانان نخبه، متعهد و مخلص بسیجی، پروژه های نیمه تمام را با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان به نتیجه می رسانند و همین نیروهای بسیجی هستند که در شرایط سخت، محرومیت زدایی کرده و می توانند چرخ تولید و اشتغال محلی را با عزم انقلابی روشن کنند؛ این شبکه عظیم مردمی می تواند امید بسازند، هویت خلق کنند و روحیه مقاومت را در نسل جوان زنده نگاه دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه رهبر انقلاب فرموده اند بسیج باید امید بیافریند که شعار نبوده بلکه یک مأموریت است، خطاب به دولت گفت: اگر دولت بسیج را نه به عنوان نیروی جانبی بلکه به عنوان شریک حل راهبردی مشکلات کشور ببیند و اگر مجلس قوانین لازم برای فعال شدن این ظرفیت ملی را تقویت کند و اگر همه ما ظرفیت این قشر عظیم را در مسیر درست به کار گیریم آنگاه هیچ مانع، کمبود و فشار خارجی نمی تواند مسیر پیشرفت ایران عزیز را سد کند.

وی ادامه داد: بسیج سرمایه بی انتها و بازوی دولت است و هر دولتی از این ظرفیت استفاده کند، گام بلندی در مسیر سازندگی بر می دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان خطاب به رئیس جمهور، گفت: انتظار می رود رئیس جمهور با برنامه ریزی از این ظرفیت استفاده کرده و مجلس نیز قوانین حمایتی برای آنها تصویب کند. ایران ما شایسته حرکت های بزرگ است و بسیج بزرگ ترین نیروی مردمی برای هموار کردن این مسیر است.

