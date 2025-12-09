بازنگری آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد

به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۵ طرح را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص اصلاح قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت

طرح حمیدرضا گودرزی در خصوص اصلاح مواد ۹۴، ۱۶۶ و ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح سید محمد پاک‌مهر ابتدا طرح قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

طرح سید محمد پاک‌مهر طرح اصلاح بند ۹ تبصره یک قانون سال ۱۴۰۴ کل کشور

طرح سید محمد جمالیان در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۹۳ قانون مدنی

طرح زینب قیصری در خصوص اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح علی‌اصغر نخعی‌راد در خصوص الزام سازمان انرژی اتمی به استمرار غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصد، افزایش آن تا سقف ۹۰ درصد و ذخیره‌سازی پنج ساله مورد نیاز کشور

طرح حسین صمصامی در خصوص ثبت الکترونیکی سفته

طرح احسان عظیمی‌راد در خصوص اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

طرح احمد بیگدلی در خصوص اصلاح قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان مورخ ۳/۳/۱۳۷۴

طرح نصرالله پژمانفر در خصوص صیانت از خریداران طلا و جواهر

طرح مالک شریعتی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/