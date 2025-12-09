خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس:

بازنگری آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد

بازنگری آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد
کد خبر : 1724967
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸  آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۵ طرح را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص اصلاح قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت

طرح حمیدرضا گودرزی در خصوص اصلاح مواد ۹۴، ۱۶۶ و ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

طرح سید محمد پاک‌مهر ابتدا طرح قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

طرح سید محمد پاک‌مهر طرح اصلاح بند ۹ تبصره یک قانون سال ۱۴۰۴ کل کشور

طرح سید محمد جمالیان در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۹۳ قانون مدنی

طرح زینب قیصری در خصوص اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح علی‌اصغر نخعی‌راد در خصوص الزام سازمان انرژی اتمی به استمرار غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصد، افزایش آن تا سقف ۹۰ درصد و ذخیره‌سازی پنج ساله مورد نیاز کشور

طرح حسین صمصامی در خصوص ثبت الکترونیکی سفته

طرح احسان عظیمی‌راد در خصوص اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

طرح احمد بیگدلی در خصوص اصلاح قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان مورخ ۳/۳/۱۳۷۴

طرح نصرالله پژمانفر در خصوص صیانت از خریداران طلا و جواهر

طرح مالک شریعتی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری