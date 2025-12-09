زینیوند در صحن مجلس:
اصلیترین چالش انتخابات شوراها کاهش مشارکت است/ ضرورت ایجاد مرجع بالاتر برای رسیدگی به اعتراضها
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مهمترین نگرانی را کاهش مشارکت عمومی در انتخابات شوراها است
به گزارش ایلنا، علی زینی وند در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد لایحه اصلاح بند(ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با اشاره به چهار مولفه اصلی انتخابات شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت گفت: در دو حوزه امنیت و سلامت نگرانی وجود ندارد و انتخابات سالم و امن خواهد بود. او مهمترین چالش را کاهش مشارکت دانست و تأکید کرد برای حفظ جایگاه شوراها باید زمینه حضور نخبگان و تنوع سیاسی فراهم شود.
وی توضیح داد: اعتراض به رد صلاحیت در هیأت مرکزی نظارت موضوع جدیدی نیست و در ادوار گذشته مشابه آن در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس توسط شورای نگهبان وجود داشته است.
زینیوند با ارائه آمار دوره قبل گفت: از ۷۲۵۱ نفر ردصلاحیتشده، ۶ هزار نفر اعتراض نکردند و از ۱۶۱۲ معترض، ۱۵۵۳ نفر در تجدیدنظر تأیید شدند؛ بنابراین فراهمکردن امکان اعتراض، مطالبه طبیعی داوطلبان است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اختلاف رویه در استانهای همجوار ممکن است منجر به اعتراضات شود و برای تأمین امنیت روانی نخبگان و جلوگیری از چالشهای اجتماعی، استانداران، فرمانداران، روسای ستاد انتخابات، نمایندگان و احزاب خواستار ایجاد مرجع بالاتر برای رسیدگی به اعتراضات شدهاند.
به گفته زینیوند، این اصلاحیه برای افزایش مشارکت عمومی و نخبگی در انتخابات شوراها ارائه شده و از نمایندگان خواست به آن رأی مثبت دهند.