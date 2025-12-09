به گزارش ایلنا، علی زینی وند در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد لایحه اصلاح بند(ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با اشاره به چهار مولفه اصلی انتخابات شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت گفت: در دو حوزه امنیت و سلامت نگرانی وجود ندارد و انتخابات سالم و امن خواهد بود. او مهم‌ترین چالش را کاهش مشارکت دانست و تأکید کرد برای حفظ جایگاه شوراها باید زمینه حضور نخبگان و تنوع سیاسی فراهم شود.

وی توضیح داد: اعتراض به رد صلاحیت در هیأت مرکزی نظارت موضوع جدیدی نیست و در ادوار گذشته مشابه آن در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس توسط شورای نگهبان وجود داشته است.

زینی‌وند با ارائه آمار دوره قبل گفت: از ۷۲۵۱ نفر ردصلاحیت‌شده، ۶ هزار نفر اعتراض نکردند و از ۱۶۱۲ معترض، ۱۵۵۳ نفر در تجدیدنظر تأیید شدند؛ بنابراین فراهم‌کردن امکان اعتراض، مطالبه طبیعی داوطلبان است.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اختلاف رویه در استان‌های همجوار ممکن است منجر به اعتراضات شود و برای تأمین امنیت روانی نخبگان و جلوگیری از چالش‌های اجتماعی، استانداران، فرمانداران، روسای ستاد انتخابات، نمایندگان و احزاب خواستار ایجاد مرجع بالاتر برای رسیدگی به اعتراضات شده‌اند.

به گفته زینی‌وند، این اصلاحیه برای افزایش مشارکت عمومی و نخبگی در انتخابات شوراها ارائه شده و از نمایندگان خواست به آن رأی مثبت دهند.

