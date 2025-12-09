بررسی عادی لایحه اصلاح سازوکار رسیدگی به اعتراض داوطلبان شوراها

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه مذکور مخالفت کردند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این لایحه به صورت عادی در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

