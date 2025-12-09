به گزارش ایلنا، مهدی فلاح در نشست علنی صبح امروز(سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: می خواهم به علت اصلی تمامی مشکلات اقتصادی کشور اشاره کنم، علتی که اگر اصلاح شود، می تواند باعث رشد تولید و افزایش ثروت در کشور شود و اگر اصلاح نشود کشور به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم ادامه داد: طی ۱۴ سال گذشته قیمت ارز از رقمی حدودی هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و حقوق یک معلم از متوسط ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود متوسط ۱۹ میلیون تومان در ۱۴۰۴ رسیده است. یعنی در این دوره کوتاه، قیمت هر دلار در کشور بیش از ۱۰۰ برابر و متوسط حقوق معلمان حدود ۴۲ برابر شده است و این محاسبه تقریبا برای شغل های دیگر نیز وجود دارد و این یعنی فروپاشی اقتصادی، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی فروپاشی آموزش و پرورش، یعنی فروپاشی سلامت و امنیت، یعنی فروپاشی اجتماعی و هیچ کشوری وجود ندارد که با افزایش نرخ بهره موفق شده باشد که تورمش را از بین برده و یا کاهش دهد.

وی افزود: ربا به تورم منتهی می شود یعنی سودش نابود می شود، خداوند به بانکها و به افرادی که توجیه کننده رباخواری هستند، هشدار می دهد از جنگ با خدای قدرتمند بپرهیزد. هرچه نرخ بهره بانکی بالاتر باشد، خلق پول بیشتر و بنابراین این تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار بیشتر است. هرچه بهره بانکی بالاتر باشد، آقای دلار هم بیشتر است. اگر می خواهیم دلار را از آقایی بیندازیم باید بهره را کاهش دهیم.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: نرخ بهره بانکی از هر نرخ بهره دیگری در بازار، خانمان سوزتر و بدتر است، زیرا پشت آن خلق گسترده پول است. شبکه بانکی با خلق پول، بهره ها را می پردازد. اگر دولت در کسری بودجه است و نمی تواند پروژه های عمرانی را به حد کفایت انجام دهد و اگر بنگاه های تولیدی در ناترازی و کسری قرار دارند و اگر دخل و خرج خانواده ها هماهنگ نبوده و معیشت روز به روز سخت تر می شود و اگر طبقه متوسط در حال حذف شدن در طبقات پایین تر جامعه است، دلیلش بهره بالا روی پول است.

فلاح بیان کرد: باید برای اصلاح مهمترین علت ناترازی های اقتصادی همت کنیم، اجازه ندهید دولت بهره را افزایش دهد. هر ساعت ۴۵۰ میلیارد تومان پول در حال خلق شدن است. مردم عزیز، دانشگاهیان، فعالان فضای مجازی، نخبگان، همه و همه باید به پویش نه به بهره راه بیاندازیم. اگر می خواهید بیش از این به محاق نرویم، بهترین نرخ بهره، بهره صفر است و ما می توانیم به این نرخ دست یابیم تا قدرت اول اقتصادی شویم.

وی افزود: وقتی ۸ درصد از منابع جهان را در اختیار داریم، کاهش بهره چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد. یک موضوع ملی و میهنی است و با تمامیت ارضی ما سر و کار دارد. کاهش بهره می تواند تمام نیروهای اقتصادی و انرژی درونی را به سمت پیشرفت در کوتاه ترین زمان ممکن پیش ببرد. حرکت به سمت حذف بهره که راهکار علمی و عملیاتی آن کاملا مشخص است، نه تنها حرکت طلایی مجلس دوازدهم بلکه نقطه عطف بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود و برای همیشه ایران را بیمه می کند. برای همیشه از شر دلار رها خواهیم شد و ریال قدرت خود را باز خواهد یافت و تحریم ها برای همیشه شکسته خواهد شده و خرمشهر اقتصاد آزاد خواهد شد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اضافه کرد: در حوزه بهداشت که نزدیک به ۱۵ درصد بودجه کشور که به صورت مستقیم به آن داده می شود، هنوز نتوانستیم رضایتمندی را در مردم ایجاد کنیم، نتوانستیم در کادر سلامت رضایتمندی را ایجاد کنیم، جایی که هم خدمت دهنده و هم خدمت گیرنده ناراضی اند، باید به اصل آن شک کرد.

وی ادامه داد: الگوی موفق در کشورهای دیگر وجود دارد که باید اصلاح امور کرد. در کشورهایی که توانستند رضایتمندی در حوزه سلامت را ایجاد کنند، مهمترین عامل اصلاح نظام پرداخت بوده است. چرا دولت در همه حوزه ها یارانه را به انتهای زنجیره نمی دهد تا یارانه به دلال ها نرسد تا کشور بهشت دلال ها نشود. ابتدا صندوق های بیمه باید تجمیع گردد و سپس این خدمات توسط بیمه از ارائه دهنده خدمات خریده شود تا همه کارها شفاف شود و بیمه به پیشگیری بپردازد.

فلاح اضافه کرد: اگر این کار صورت پذیرد سهم پرداخت از جیب مردم در انتهای برنامه هفتم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید و اگر به همین روند ادامه دهیم، پرداختی از جیب مردم و به تبع نارضایتی بیشتر خواهد شد. دولت محترم باید جلوی خام فروشی را بگیرد تا منابع کشور به راحتی و به قیمتی نازل از کشور خارج نشود. از نفت گرفته تا منابع معدنی در کشور با قیمت پایین فروخته می شود. اگر دولت همت کند، هم تولید گسترش می یابد و هم اشتغال بیشتر می شود و به تبع کشور ثروتمند خواهد شد و دست دولت برای خدمت باز خواهد شد.

انتهای پیام/