به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۳ سوال ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی محمد خوش سیما نماینده گرمی و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به شرکت شستا در مورد طرح‌های راکت و سرمایه گذاری‌های جدید

سوالی ملی زینب قیصری نماینده تهران و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو

سوالی ملی رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

انتهای پیام/