سوال از وزیر کار درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۳ سوال ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی محمد خوش سیما نماینده گرمی و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به شرکت شستا در مورد طرح‌های راکت و سرمایه گذاری‌های جدید

سوالی ملی زینب قیصری نماینده تهران و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو

سوالی ملی رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

 

