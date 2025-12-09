به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت در تذکر شفاهی با انتقاد از گزارش ارائه‌شده درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها گفت: گزارشی که امروز کمیسیون در راستای ماده ۱۰۷ ارائه داد، گزارش جامعی نبود و هیچ تعیین تکلیفی در آن دیده نمی‌شد. این گزارش باید پیشنهادات مشخص و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه می‌کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع اظهار داشت: موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها هر سال تکرار می‌شود و مسئله‌ای اساسی است که خسارت‌های جدی به محیط‌زیست وارد می‌کند. بسیاری از عوامل مؤثر بر این بحران مرتبط با محیط‌زیست است و نیازمند توجه دقیق است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تجربه شخصی‌اش افزود: به‌عنوان کسی که در استان‌های شمالی زندگی می‌کنم، این موضوع را از نزدیک و دقیق دنبال کرده‌ام. هفته گذشته در لنگرود با یک حادثه بزرگ آتش‌سوزی نیز درگیر بودیم. حدود ۹۰ درصد این آتش‌سوزی‌ها عوامل انسانی دارد. اگر منشأ انسانی آن‌ها عمدی است، چرا نباید با عاملان برخورد شود؟ این‌ها باید ریشه‌یابی شود.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر، ۹۹ درصد عملیات اطفای این آتش‌سوزی‌ها توسط عوامل انسانی از جمله نیروهای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و مردم همان مناطق انجام می‌شود، نیروهای محلی پای کار می‌آیند، چراکه فاصله‌ نیروهای آتش‌نشانی تا محل حادثه زیاد است و امکان رسیدن سریع وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس مجلس و مسئولان حاضر گفت: آقای دکتر قالیباف! این موضوع بسیار مهم است. اما مشکل اینجاست که نیروهای محلی هیچ ابزار اولیه‌ای ندارند. نه بیل دارند، نه داس و نه اره؛ هیچ وسیله‌ای که بتوان با آن آتش را کنترل یا مهار کرد در اختیارشان نیست.

لاهوتی در پایان تأکید کرد: ضروری است که برای این مسئله یک جمع‌بندی و راهکار مشخص ارائه شود. نباید اجازه بدهیم سال به سال همین مشکلات تکرار شود بدون اینکه امکانات و تجهیزات ابتدایی برای مهار فوری آتش‌سوزی در اختیار نیروهای محلی قرار گیرد.

انتهای پیام/