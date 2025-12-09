خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»

مراسم جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»
کد خبر : 1724871
لینک کوتاه کپی شد.

«جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد با حضور مسئولان قوای سه‌گانه در سالن اجلاس سران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش، علی صالحی دادستان تهران، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و صادق معتمدیان استاندار تهران، رضا صالحی امیری وزیر گردشگری علی نیکزاد نایب رییس مجلس، سید محمد اتابک وزیر صمت موحدی آزاد دادستان کل کشور،  علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، فرزین رییس کل بانک مرکزی محمدی رئیس سازمان زندان ها، سعید اوحدی، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

هدف اصلی این جشنواره، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و تقدیر از دستگاه‌های برتر است. این جشنواره علاوه بر اهداف اجرایی، بر سلامت پایدار نظام اداری و ایجاد فرهنگ پاسخگویی تأکید دارد.

در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در فرایند بارگذاری، راستی‌آزمایی و داوری شاخص‌ها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی داده‌ها تشکیل شد.

در مراسم امروز سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر می‌شوند. نتایج جشنواره صرفاً نشان‌دهنده عملکرد دستگاه‌ها براساس شاخص‌های قانونی است و لزوماً ارزیابی کلی از کارنامه یک دستگاه محسوب نمی‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری