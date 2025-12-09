در صحن مجلس؛
یزدیان از پاسخ وزیر نیرو به صورت مشروط قانع شد
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از پاسخهای وزیر نیرو درباره بارورسازی ابرها قانع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد یزدیان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر نیرو به سؤال خود در خصوص عملکرد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی از بدو تاسیس و در سال آبی ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۳ به صورت مشروط قانع شد و گفت: ۶ ماه به وزیر نیرو باتوجه به اقداماتی که گفتند انجام دادهاند فرصت میدهم؛ آقای قالیباف شما هم پیگیری موضوع را داشته باشید.