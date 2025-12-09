یزدیان از پاسخ وزیر نیرو به صورت مشروط قانع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد یزدیان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر نیرو به سؤال خود در خصوص عملکرد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب‌های جوی از بدو تاسیس و در سال آبی ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۳ به صورت مشروط قانع شد و‌ گفت: ۶ ماه به وزیر نیرو باتوجه به اقداماتی که گفتند انجام داده‌اند فرصت می‌دهم؛ آقای قالیباف شما هم پیگیری موضوع را داشته باشید.

