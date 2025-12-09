به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی‌آبادی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حامد یزدیان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند درباره بارورسازی ابرها گفت: وزارت نیرو در حوزه بهبود وضعیت هوا، پایش جو و بهره‌برداری از آب‌های جوی تشکر می‌کنم. مجلس شورای اسلامی در عبور کشور از دوره‌های سخت نقش مهمی داشته و دارد.

وزیر با اشاره به سال‌هایی که کشور با خشکسالی‌های ممتد و ناترازی انرژی مواجه بوده است، اظهار کرد: همراهی دلسوزانه و نگاه ملی مجلس شورای اسلامی، امکان مدیریت شرایط دشوار و جلوگیری از آسیب‌های گسترده‌تر را فراهم کرد.

وی تاب‌آوری کشور و مدیریت منابع جوی را یکی از حوزه‌های بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با حمایت جدی مجلس و برای پاسخ به نیازی واقعی در کشور ایجاد شد؛ نیازی که از خشکسالی‌های طولانی‌مدت، تغییرات اقلیمی و ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت جو نشأت می‌گیرد.

علی آبادی تأکید کرد: این سازمان نتیجه یک اراده ملی میان مجلس، دولت و نهادهای تخصصی کشور است و می‌تواند در بهبود مدیریت آب و هوا و افزایش تاب‌آوری کشور نقش اساسی ایفا کند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع بارورسازی ابرها گفت: در حال حاضر عملیات بارورسازی به صورت هدفمند، علمی و داده محور گسترش یافته و ۳۷ سورتی پرواز هوایی، ۶۱ عملیات پهپادی و نزدیک به ۲۰۰۰ ساعت عملیات زمینی در بیش از ۳۱ استان کشور در سال آبی گذشته اجرا شده است.

وی افزود: طراحی عملیات بر اساس مدل‌سازی عددی، تحلیل ساختار ابر و نیاز حوضه‌های آبریز انجام شده و عملیات در حوضه‌هایی چون دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، تهران، البرز، فارس و خراسان به صورت هدفمند اجرا شده است. در سال جاری نیز فعالیت‌های بارورسازی ابرها روی سامانه‌های مستعد بارشی در حوضه های ذکرشده آغاز شده است.

