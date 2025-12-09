خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی‌آبادی در صحن مجلس:

بارورسازی ابرها روی سامانه‌های مستعد بارشی آغاز شده است

بارورسازی ابرها روی سامانه‌های مستعد بارشی آغاز شده است
کد خبر : 1724854
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه عملیات بارورسازی‌ ابرها در حوضه‌هایی چون دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، تهران، البرز، فارس و خراسان به صورت هدفمند اجرا شده است، گفت: در سال جاری نیز فعالیت‌های بارورسازی ابرها روی سامانه‌های مستعد بارشی در حوضه های ذکرشده آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  عباس علی‌آبادی در جلسه علنی  امروز  (سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی  در پاسخ  به سوال حامد یزدیان  اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند درباره بارورسازی ابرها گفت: وزارت نیرو  در حوزه بهبود وضعیت هوا، پایش جو و بهره‌برداری از آب‌های جوی تشکر می‌کنم. مجلس شورای اسلامی در عبور کشور از دوره‌های سخت نقش مهمی داشته و دارد.

وزیر  با اشاره به سال‌هایی که کشور با خشکسالی‌های ممتد و ناترازی انرژی مواجه بوده است، اظهار کرد: همراهی دلسوزانه و نگاه ملی مجلس شورای اسلامی، امکان مدیریت شرایط دشوار و جلوگیری از آسیب‌های گسترده‌تر را فراهم کرد.

وی تاب‌آوری کشور و مدیریت منابع جوی را یکی از حوزه‌های بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با حمایت جدی مجلس و برای پاسخ به نیازی واقعی در کشور ایجاد شد؛ نیازی که از خشکسالی‌های طولانی‌مدت، تغییرات اقلیمی و ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت جو نشأت می‌گیرد.

علی آبادی تأکید کرد: این سازمان نتیجه یک اراده ملی میان مجلس، دولت و نهادهای تخصصی کشور است و می‌تواند در بهبود مدیریت آب و هوا و افزایش تاب‌آوری کشور نقش اساسی ایفا کند.

 وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع بارورسازی ابرها گفت: در حال حاضر عملیات بارورسازی به صورت هدفمند، علمی و داده محور گسترش یافته و ۳۷ سورتی پرواز هوایی، ۶۱ عملیات پهپادی و نزدیک به ۲۰۰۰ ساعت عملیات زمینی در بیش از ۳۱ استان کشور در سال آبی گذشته اجرا شده است.

وی افزود: طراحی عملیات بر اساس مدل‌سازی عددی، تحلیل ساختار ابر و نیاز حوضه‌های آبریز انجام شده و عملیات در حوضه‌هایی چون دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، تهران، البرز، فارس و خراسان به صورت هدفمند اجرا شده است.  در سال جاری نیز فعالیت‌های بارورسازی ابرها روی سامانه‌های مستعد بارشی در حوضه های ذکرشده آغاز شده است.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری