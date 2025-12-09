علیآبادی در صحن مجلس:
بارورسازی ابرها روی سامانههای مستعد بارشی آغاز شده است
وزیر نیرو با بیان اینکه عملیات بارورسازی ابرها در حوضههایی چون دریاچه ارومیه، زایندهرود، تهران، البرز، فارس و خراسان به صورت هدفمند اجرا شده است، گفت: در سال جاری نیز فعالیتهای بارورسازی ابرها روی سامانههای مستعد بارشی در حوضه های ذکرشده آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علیآبادی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حامد یزدیان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند درباره بارورسازی ابرها گفت: وزارت نیرو در حوزه بهبود وضعیت هوا، پایش جو و بهرهبرداری از آبهای جوی تشکر میکنم. مجلس شورای اسلامی در عبور کشور از دورههای سخت نقش مهمی داشته و دارد.
وزیر با اشاره به سالهایی که کشور با خشکسالیهای ممتد و ناترازی انرژی مواجه بوده است، اظهار کرد: همراهی دلسوزانه و نگاه ملی مجلس شورای اسلامی، امکان مدیریت شرایط دشوار و جلوگیری از آسیبهای گستردهتر را فراهم کرد.
وی تابآوری کشور و مدیریت منابع جوی را یکی از حوزههای بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با حمایت جدی مجلس و برای پاسخ به نیازی واقعی در کشور ایجاد شد؛ نیازی که از خشکسالیهای طولانیمدت، تغییرات اقلیمی و ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت جو نشأت میگیرد.
علی آبادی تأکید کرد: این سازمان نتیجه یک اراده ملی میان مجلس، دولت و نهادهای تخصصی کشور است و میتواند در بهبود مدیریت آب و هوا و افزایش تابآوری کشور نقش اساسی ایفا کند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع بارورسازی ابرها گفت: در حال حاضر عملیات بارورسازی به صورت هدفمند، علمی و داده محور گسترش یافته و ۳۷ سورتی پرواز هوایی، ۶۱ عملیات پهپادی و نزدیک به ۲۰۰۰ ساعت عملیات زمینی در بیش از ۳۱ استان کشور در سال آبی گذشته اجرا شده است.
وی افزود: طراحی عملیات بر اساس مدلسازی عددی، تحلیل ساختار ابر و نیاز حوضههای آبریز انجام شده و عملیات در حوضههایی چون دریاچه ارومیه، زایندهرود، تهران، البرز، فارس و خراسان به صورت هدفمند اجرا شده است. در سال جاری نیز فعالیتهای بارورسازی ابرها روی سامانههای مستعد بارشی در حوضه های ذکرشده آغاز شده است.