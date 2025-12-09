آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر نیرو و بررسی بارورسازی ابرها در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا،جلسه علنی امروز (سه‌‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

سوال حامد یزدیان نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند تعدادی دیگر از نمایندگان محترم(یک فقره) از وزیر نیرو

گزارش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای یک‌فوریت در مورد لایحه اصلاح بند(ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

انتهای پیام/