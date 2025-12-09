خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر نیرو و بررسی بارورسازی ابرها در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی مجلس با دستور کار سؤال از وزیر نیرو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،جلسه علنی امروز (سه‌‌شنبه  ۱۸ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

سوال حامد یزدیان نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند تعدادی دیگر از نمایندگان محترم(یک فقره) از وزیر نیرو

گزارش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای یک‌فوریت در مورد لایحه اصلاح بند(ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

 

 

