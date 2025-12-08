ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به تقویت روابط هستند

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی دوشنبه شب ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دوجانبه به جمهوری آذربایجان، امروز صبح با استقبال مدیر کل منطقه‌ای ذیربط و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و در طول روز گفتگوهای بسیار خوب و مفیدی با رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون نخست‌وزیر این کشور داشت.