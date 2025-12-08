خبرگزاری کار ایران
ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به تقویت روابط هستند

کد خبر : 1724831
سخنگوی وزارت امور خارجه بر عزم ایران و جمهوری آذربایجان برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در ترتیبات چندجانبه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی دوشنبه شب ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دوجانبه به جمهوری آذربایجان، امروز صبح با استقبال مدیر کل منطقه‌ای ذیربط و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و در طول روز گفتگوهای بسیار خوب و مفیدی با رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون نخست‌وزیر این کشور داشت.

 

وی افزود: دیدار از دانشگاه دولتی باکو و حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه به همراه رونمایی از ترجمه آذری کتاب «قدرت مذاکره» پایان‌بخش این سفر کوتاه یک‌روزه اما پرثمر بود.

بقایی تصریح کرد: ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در ترتیبات چندجانبه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای هستند.

 

 

