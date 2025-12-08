وی با اشاره به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

مومنی افزود: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیرمستقیم عمل کنند و با معرفی لیست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

وی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور افزود: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات مشارکت را تقویت خواهد کرد.