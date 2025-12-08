خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور:

افزایش معنادار مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌ایم

افزایش معنادار مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌ایم
کد خبر : 1724799
وزیر کشور با بیان اینکه «استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود»، تاکید کرد: افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور عصر دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در این وزارت‌خانه برگزار شد، گفت: در وزارت کشور با تمام توان پای کار هستیم و در جلسات متعدد با احزاب مختلف و بهره گیری از ظرفیت صداوسیما و اصحاب رسانه افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

مومنی افزود: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیرمستقیم عمل کنند و با معرفی لیست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

وی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور افزود: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات مشارکت را تقویت خواهد کرد.

