انتخابات تناسبی گامی بزرگ و تحولی است

رئیس مجلس گفت: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران گامی بزرگ، تحولی و حرکتی رو به جلو است و طبق قانون مجلس نیز برای سایر شهرهای بزرگ و نیز در دوره‌های آینده برای مجلس نیز اتفاق می‌افتد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را با اهمیت برشمرد.

وی همچنین این دوره از انتخابات را متفاوت‌تر از انتخابات‌های گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنها با شوراها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلان‌تر بپردازد.

رئیس مجلس ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کارهای مطالعاتی صورت گرفته در گذشته، وظایف شوراها را در قانون مربوطه به روز رسانی کنیم تا پارلمان شهری متناسب با شرایط امروز نقش آفرینی کند.

قالیباف با بیان اینکه «فرآیند انتخابات طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر خود برگزار می‌شود»، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران گامی بزرگ، تحولی و حرکتی رو به جلو است و طبق قانون مجلس نیز برای سایر شهرهای بزرگ و نیز در دوره‌های آینده برای مجلس نیز اتفاق می‌افتد.

وی سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که در این دوره در کشور تجربه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و گفت: دولت و مجلس در تعامل هم در این مسیر قدم بر خواهند داشت.

 

