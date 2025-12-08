خبرگزاری کار ایران
حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه در دانشگاه دولتی باکو

وزیر امور خارجه شامگاه دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی باکو حضور یافت.

به گزارش ایلنا، سید عباس وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرده است، شامگاه دوشنبه با حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی باکو، در خصوص دیدگاه جمهوری اسلامی ایران راجع به اهمیت دیپلماسی و همکاری میان دولت‌ها برای حل و فصل مسائل بین‌المللی صحبت کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت دیپلماسی به عنوان ابزار تأمین منافع ملی یک کشور، توضیحاتی در مورد پیش شرط‌ها و لوازم موفقیت و کارآمدی دیپلماسی ارائه و تاکید کرد که مذاکره مقتدرانه خود یک ابزار قدرت‌زا برای یک کشور است.

وزیر امور خارجه وضعیت کنونی در روابط بین‌الملل را متأثر از سیطره فزاینده قانون شکنی برخی قدرت‌ها و اعمال زور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آنها دانست و تصریح کرد جایگزینی «حاکمیت قانون» با «حاکمیت نظمی دستوری» و مبتنی بر قوه قاهره به هیچ عنوان تأمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست و صرفاً باعث ناامنی بیشتر و بازگشت به قانون جنگل می‌شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به تجربه ملت ایران در دفاع حماسی از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمین ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ تاکید کرد که ملت ایران نشان داده است همانطور که با حسن نیت و اعتماد به نفس برای تأمین منافع مشروع ملت ایران مذاکره می‌کند، برای دفاع از عزت و منافع ملی خود نیز قاطع و مصمم است و از نبرد برای صیانت از کیان ایران در برابر تعرض و تهاجم بیگانه درنگ نمی‌کند.

در پایان این نشست، وزیر امور خارجه از ترجمه آذری کتاب «قدرت مذاکره» رونمایی کرد و نسخه‌هایی از کتاب را به تعدادی از اساتید و دانشجویان حاضر در مراسم هدیه داد.

