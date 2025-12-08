عارف در اولین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط:
داوطلب تحریم نیستیم/ محدود کردن مردم به کالای بیکیفیت منطقی نیست
معاون اول رئیسجمهور بر هماهنگی دستگاههای دولتی در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: دولت آمادگی دارد با تشکیل کارگروه ملی بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل نقش آنان در اشتغالزایی و افزایش صادرات به حل مسائل آنان کمک کند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در اولین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط که به منظور معرفی ۱۰۰ بنگاه کوچک و متوسط برتر شهرکها و نواحی صنعتی کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه این رویداد یک نقطه عطف مهم در مسیر تعالی بنگاههای کوچک و متوسط در کشور است، افزود: بنگاههای کوچک و متوسط در برنامههای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور نقش بیبدیل دارند و میتوانند پایه گذار بنگاههای بزرگ باشد؛ بنگاههای بزرگ که مبتنی بر متوسط و کوچک بودند عملکرد موفقتری در طول دوران فعالیت خود داشتند.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ۱۵ ماهه گذشته علیرغم مسائل و مشکلات، گفت: وزارت صمت راهبردهای اسناد بالادستی را به خوبی پیگیری کرد.
دکتر عارف با تأکید بر ضرورت تمرکز وزارت صمت بر شاخصهای توسعه زنجیره ارزش، سرمایهگذاری بر فناوریهای نوظهور، ارتقای زیرساختهای معدنی و صنعتی،تقویت سرمایه انسانی، توسعه سامانههای هوشمند و اصلاح ساختار سازمانی تاکید کرد: با وجود ناترازیها و جنگ ۱۲ روزه در بخش صنعت رشد مثبت را شاهد بودیم که امیدواریم این روند در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر نقش حیاتی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور تصریح کرد: باید با توجه به نقش بنگاههای کوچک و متوسط در تصمیم سازیها و تصمیمگیریها جدیتر عمل کنیم و این همایش ابتکاری در سال سرمایهگذاری برای تولید در آینده نیز ادامه یابد.
وی افزود: سرمایهگذاری یک چالش برای کشور است که در بنگاههای کوچک و متوسط به یک مسئله قابلحل تبدیل میشود و در تولید نیز با رویکرد دانش بنیانی موجود در جهان، این بنگاهها میتوانند عملکرد شایستهتری داشته باشند که این همایش در راستای عملی کردن شعار سال است.
عارف با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی در بنگاههای کوچک و متوسط تحقق یافتنی است چراکه چالشهای آن قابل حل است، بیان کرد: امروز در شرایطی هستیم که اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند در تحقق این میزان سرمایهگذاری کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بخش اعظم اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است و در عمل این ظرفیت را برای تحقق سایر شاخصهای اقتصادی به ویژه دانش بنیانی نیز در این بنگاهها دیدهایم. بر این باوریم که همه ویژگیهای بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی به ویژه اشتغال در برنامههای پیشرفت در بنگاههای کوچک و متوسط نیز وجود دارد.
عارف با بیان اینکه روند توسعه باید اشتغالزا باشد، خاطرنشان کرد: ایرانیان در خارج از کشور سرمایههایی دارند که باید زمینه جذب فرهم باشد و به آنان اعتماد کامل بدهیم که نه تنها سرمایه آنها حفظ میشود بلکه به راحتی سود حاصل از سرمایه آنان را تحت هر شرایطی در اختیار قرار میدهیم که این راهبرد دولت چهاردهم به استناد قوانین کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برگزاری اولین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط، حکمرانی آنان در داخل، جهانی شدن و حضور منطقه ای بنگاه کوچک و متوسط و دانش بنیانی شدن این بنگاه، ابتکار و گام اول برای گام های بعدی است، اهمیت توجه به بخش تحقیق و توسعه را خاطرنشان ساخت و گفت: دربنگاه های تولید و صنعتی بخش تحقیق و توسعه وجود ندارد و یا شکل زینتی دارد چراکه نگاه هزینهای به بخش تحقیق و توسعه داریم. کره جنوبی تولید خودرو را یک سال دیرتر از ایران آغاز کرد و حال چه سهمی در بازار جهانی دارد و ما کجا هستیم؟
عارف با تاکید بر حضور نیروهای متخصص دارای تحصیلات تکمیلی در بنگاههای کوچک و متوسط بیان کرد: آیا یک بنگاه کوچک و متوسط برای مونتاژ و یا تجارت تحت عنوان صنعت در بازار حضور پیدا کرده است و یا به دنبال تولید و صادرات است که ما در افزایش صادرات بر روی بنگاههای کوچک و متوسط حساب باز کردهایم.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری برخی از نقشهای بنگاههای کوچک و متوسط از جمله همکاریهای بینالمللی و منطقهای، انجام مسئولیتهای اجتماعی و کار در مناطق غیر برخوردار گفت: آیا یک بنگاه کوچک و متوسط حاضر است تنها در مرکز و قلب تهران فعالیت کند و یا مایل است که در استانهای غیر برخوردار نیز فعالیت کند؟
عارف با بیان اینکه شهرکهای صنعتی شریانهای حیاتی اقتصاد و شبکه تولید ملی کشور هستند، تصریح کرد: اینها باور دولت است که بنگاههای کوچک و متوسط با ماهیت چابک و کم هزینه خود قادرند نسبت به صنایع بزرگ به تغییرات پاسخ دهند و در عین حال برای ورود به بازارهای جهانی نیز راهبردهای درستی اتخاذ شد و در این مسیر به جلو رفتیم. امروز به بلوغ کامل برای حضور در عرصههای جهانی رسیدهایم.
وی با اشاره به سهم بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال زایی و رشد اقتصادی گفت: از ابتدای برنامههای پیشرفت به دنبال این بودیم که توسعه صنعتی در همه کشور را به جلو ببریم که اصلیترین مسیر بنگاههای کوچک و متوسط هستند. در کشوری همانند ایران طبیعی است که آمار فعالیت این بنگاهها در اقتصاد کشور بالاتر از نرم جهانی باشد.
عارف ادامه داد: بنگاه های کوچک و متوسط در کارآفرینی جوانان، ایجاد فرصت برای متخصصان و توسعه عدالت اجتماعی نقشی تعیین کننده دارند که با اشتغال زایی و افزایش تنوع محصولات میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند.
عارف به نقش بهرهوری در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامههای پیشرفت اشاره و تصریح کرد: بخش مهمی از راهبرد ملی ارتقا بهره وری به عهده بنگاههای کوچک و متوسط است. این بنگاهها پس از فعالیتهای منطقهای و محلی باید نگاه جهانی داشته باشند که البته مقدمه جهانی شدن حضور در بازارهای منطقهای است.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه شئونات زندگی یک ضرورت است که در هر بخش خود را نشان میدهد که برای جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط یک الزام است. ما با رویکرد جهانی شدن که مقدمه آن منطقه ای شدن است در سازوکارهای منطقهای حضور جدی داریم که فرصتی مهم برای حضور بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی در منطقه است و این بنگاهها میتوانند حضور موثرتری داشته باشند. این در صورتی است که مسیر دیجیتالسازی، استانداردسازی، توسعه بستهبندی و برندینگ را پیگیری کنند. خوشبختانه امروز در بستهبندی دست برتر را داریم و نسبت به دهههای گذشته یک جهش فوقالعادهای داشتهایم که میتوانیم در عرصههای بینالمللی یک بازیگر مهم بینالمللی باشیم.
عارف خطاب به بنگاههای کوچک و متوسط برتر گفت: حفظ رتبه مهمتر از کسب آن است و زمانی که بازار کالاها در داخل و به ویژه خارج بهتر شد باید کیفیت افزایش یابد.
معاون اول رئیسجمهور گفت: استانداردسازی باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران بهبود روابط تجاری و شفافیت میشود. بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند محصولات با کیفیت و نگاه صادراتی داشته باشند و رویکرد این بنگاهها نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای جهانی است که میتوانند با تنوع به سبد صادراتی به کاهش وابستگی و ایجاد ارزش آفرینی به کشور کمک کنند.
عارف با بیان اینکه صنایع بزرگ جهانی از دل بنگاههای کوچک و متوسط رشد کردهاند، تاکید کرد: اتصال بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی به زنجیره صنایع بزرگ جهانی موجب توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و افزایش کیفیت کالاها شود که این همکاریهای بینالمللی میتواند پایه گذار تحول شود.
معاون اول رئیسجمهور بر هماهنگی دستگاههای دولتی در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه ملی بنگاههای کوچک و متوسط در دولت راهکاری برای حذف موازی کاری و ایجاد پنجره واحد اقدامات است. آمادگی داریم با تشکیل کارگروه ملی نیروهای کوچک و متوسط گام های خوبی برای حل مسائل این بنگاهها برداریم.
عارف با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان ادامه داد: مزیت مطلق کشور نیروی انسانی است و پس از عملکرد خوب و قابل قبول در برنامه سوم توسعه ضرورت توسعه مبتنی بر دانش در دستور کار قرار گرفت. امروز راهی جز اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی و مبتنی بر دانش برای ماندگاری در اقتصاد جهانی نداریم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: امروز نمیتوانیم مرزها را ببندیم چراکه حق افراد است که بهترین کالاها را انتخاب کنند و محدود کردن مردم به کالای بیکیفیت منطقی نیست که اقتصاد دانش بنیان میتواند پایه کیفی بنا کند.
عارف با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم است که میتوانیم عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم، افزود: مهارت آفرینی، توسعه نیروی انسانی، ایجاد مراکز مهارتآموزی و ارتباط صنعت و دانشگاه یک ضرورت است؛ امروز دانشگاهها شرایط بهتری نسبت به گذشته دارند و از فضای صرف آکادمیک بیرون آمدهاند و ظرفیت پاسخگویی به مسائل صنعت را دارند.
معاون اول رئیس جمهور در پایان با قدردانی از وزارت صمت برای تامین نیازهای کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش صنعتی، تولیدی و خدماتی به هر نیازی که احساس شد پاسخ داد و هیچ کمبود کالایی در کشور نداشتیم و صنعت در هیچ کجا کوتاهی نکرد تا جایی که یک واحد صنعتی در این جنگ بمباران شد اما تولید خود را ادامه داد که این نگاه ما را در برابر همه تحریمهای ظالم و خشن که هدف آن مردم هستند، موفق کرده است.
عارف با بیان اینکه تحریمها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، تاکید کرد: داوطلب تحریم نیستیم اما باید به یاد داشت که در سازمان اوپک در سال ۵۳ که تولیدکنندگان، نفت خود را کاهش دادند اما آمریکا کشور اول توهین به سازمان اوپک با این عنوان بود که چرا یک مسئله اقتصادی در زمستان را به مسائل سیاسی ربط میدهند اما ببینید که امروز چه اقدامات شنیعی در قبال ایران انجام دادند اما مردم و صنعت نشان دادند که نتیجه ایستادگی، رشد کشور در همه بخشها بوده است.