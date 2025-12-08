برگزاری مراسم ترحیم فرزند نماینده لردگان در تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مقصودی، محمدمهدی شهریاری، محمد صالح جوکار، مهرداد گودرزوند چگینی، محمدعلی وکیلی، محسن فتحی، عبدالرضا مصری، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور، صدیف بدری، قاسم روانبخش، میثم ظهوریان، مجتبی زارعی، محمدرضا صباغیان، احمد راستینه، مجتبی ذوالنوری، کامران پولادی، محمد رشیدی، احمد فاطمی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زهرا سعیدی مبارکه، حسن قشقاوی، اسماعیل حسینی، سارا فلاحی، محسن زنگنه، محسن پاکنژاد وزیر نفت، جبار کوچکی نژاد، محمدسراج، مرتضی محمودی، رضا جباری، روح الله متفکر آزاد ، سید نظام موسوی، وزیر ورزش احمد دنیامالی و محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور جمعی از مقامات حاضر در این مراسم بودند.

فرزند نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد به تازگی در حادثه‌ تصادف جان خود را از دست داد.

سید روح‌الله موسوی در مراسم خاکسپاری پسرش با تأکید بر پرهیز از استفاده از جایگاه خود برای خانواده، روایت تلخ آخرین روزهای او را بازگو کرد.

ویدیویی از مراسم خاکسپاری این فرزند منتشر شده که در آن موسوی با تأثر می‌گوید: «خدا را شاهد می‌گیرم که در این شانزده، هفده ماه حتی یک‌بار هم برای اعضای خانواده‌ام با کسی تماس نگرفتم. وقتی جوان‌ها به من مراجعه می‌کردند و می‌دیدم نمی‌توانم برایشان کاری انجام دهم، وجدانم نمی‌پذیرفت که برای خانواده خودم ارتباطی بگیرم.»

وی افزود: «صاحبکار پسرم به من می‌گفت: تا دو روز پیش اصلاً نمی‌دانستم که پدر امیرمحمد کارگر پیک موتوری‌اش نماینده مجلس است. حتی خودش هم آنجا مرا معرفی نکرده بود.»

این نماینده تاکید کرد: «به پسرم گفته بودم: پسرم! مثل بقیه باش و نگو پدرت چه‌کاره است. او در منطقه‌ای محروم بزرگ شد و برای تأمین معیشت خود در رستوران کار می‌کرد.»

