سردار توکلی:
کتاب «اطلس ترور» بهزودی در اختیار محققان قرار میگیرد
جانشین سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: یکی از نیازهای مهم برای نویسندگان مستندنگاری وقایع داستان است؛ برای همین، کتاب «اطلس ترور» منتشر شده است که بهزودی در اختیار نویسندگان و محققان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم «محمود توکلی» جانشین سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در آئین رونمایی از پنج رمان نوجوان از تازههای نشر ۲۷ بعثت که امروز (دوشنبه) در پادگان حضرت ولیعصر (عج) برگزار شد، اظهار داشت: در این شهر صدها قصه از شهدای ترور داریم که باید همه آنها روایت شود.
سردار توکلی با بیان اینکه دست نویسندگان در انتخاب موضوع باز است، افزود: برای روایت بمبگذاریها و حمله نظامی به شهرها که تکرار آن را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم در قالب رمان نیاز به رویاپردازی نداریم. یکی از نیازهای مهم برای نویسندگان، مستندنگاری وقایع داستان است؛ برای همین، کتاب «اطلس ترور» منتشر شده است که بهزودی در اختیار نویسندگان و محققان قرار خواهد گرفت.
وی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که به واسطه فضای مجازی و ابزار رسانه، جای سلاح های تروریست با قربانیان و شهدای ترور در حال عوضشدن است؛ لذا باید وارد میدان شویم و روایت درست را به مخاطب عرضه کنیم. نشر ۲۷ بعثت با توجه به این ضرورت ایجادشده و با توجه به نیاز نوجوان امروز، اقدام به انتشار رمان نوجوان کرده است.
جانشین سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت گسترده معاندان، انتظار ما این است که نیاز نسل نوجوان جدی گرفته شود و آثار ارزشمند دیگر علاوه بر رمانهای نوجوان که نشر ۲۷ بعثت منتشر کرده است، تولید و منتشر شود.