به‌مناسبت گرامیداشت روز دانشجو انجام شد؛

دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

کد خبر : 1724641
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس‌جمهور با استقبال محمود مهرداد شکریه، رییس دانشگاه علم و صنعت وارد این دانشگاه شد و در بدو ورود با حضور در مقبره شهدای گمنام، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به‌مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، امروز (دوشنبه ۱۷ آذرماه) در نشستی با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران گفت‌وگو کرد.

دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

این نشست صمیمانه به‌منظور گرامیداشت مقام دانشجو در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد و طی آن دانشجویان با معاون رییس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کردند.  

در این نشست، رییس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانشجویان، به تشریح آخرین اقدامات، دستاوردها و راهبردهای صنعت هسته‌ای کشور پرداخت. 

گفتنی است در این برنامه، دبیران و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نیز نظرات و دیدگاه‌های جامعه دانشگاهی را درباره آخرین مسایل و موضوعات روز کشور بیان کردند. 

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
