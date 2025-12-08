دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به‌مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، امروز (دوشنبه ۱۷ آذرماه) در نشستی با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران گفت‌وگو کرد.

معاون رییس‌جمهور با استقبال محمود مهرداد شکریه، رییس دانشگاه علم و صنعت وارد این دانشگاه شد و در بدو ورود با حضور در مقبره شهدای گمنام، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

این نشست صمیمانه به‌منظور گرامیداشت مقام دانشجو در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد و طی آن دانشجویان با معاون رییس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، رییس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانشجویان، به تشریح آخرین اقدامات، دستاوردها و راهبردهای صنعت هسته‌ای کشور پرداخت.

گفتنی است در این برنامه، دبیران و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نیز نظرات و دیدگاه‌های جامعه دانشگاهی را درباره آخرین مسایل و موضوعات روز کشور بیان کردند.

انتهای پیام/