سید عباس عراقچی در نشست مطبوعاتی خود با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در باکو گفت: در یک سال گذشته در حوزه سیاسی رفت و آمدهای سطح بالا جریان داشته است. آقای دکتر پزشکیان در یکسال گذشته دو سفر رسمی به باکو داشتند، یک دیدار رسمی دوجانبه و یک دیدار برای حضور در نشست سران اکو. ما انشالله منتظر میزبانی از آقای «الهام علی‌اف»، رییس‌جمهور آذربایجان و «جیحون بایراموف» وزیر خارجه آذربایجان در تهران هستیم.

وی ادامه داد: به نظرم مهم‌ترین توافق در این سفر این بود که گفت‌وگوها، مشورت‌ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک بین دو کشور را گسترش دهیم تا روابط دو کشور به سطح بدون مشکل برسانیم و بر گسترش روابط دو کشور متمرکز شویم. ما اشتراکات و منافع متقابل زیادی داریم البته طبیعی است که اختلافات و سوتفاهمات نیز داریم که باید در مسیر گفتگو حل و فصل شود. در مجموع باید از از میزبانی بسیار گرم و شایسته جناب آقای بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و تشکر و قدردانی می کنم.

عراقچی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران مصمم هستیم رابطه خود با جمهوری آذربایجان را در همه ابعاد گسترش دهیم، تصریح کرد: از اینکه روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روند خوبی قرار گرفته، خوشحال هستیم و از روند صلح میان دو‌کشور حمایت و استقلال می کنیم. برای ساز و کار ۳+۳ اهمیت زیادی قائل هستم. پیشنهادی که آذربایجان داده برای اینکه جلسه بعدی۳+۳ در باکو و سپس جلسه بعد در ایروان برگزار شود، پیشنهاد خوبی است و ما از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم و فکر می‌کنیم ابتکار خوبی هست که می‌تواند باعث قدرت گرفتن و موثرتر شدن ساز و کار ۳+۳ شود.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه دو‌ کشور در خصوص امنیت منطقه کاملا جدی هستند و معتقد به همکاری برای امنیت هستیم. ساز و کار ۳ به علاوه ۳ در همین جهت شکل گرفته و ما هر دو به این ساز و کار اهمیت می‌دهیم. نکته مهم این است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و هرگونه دخالت خارجی مخرب این امنیت خواهد بود.

عراقچی با اشاره به پروژه راه آهن رشت- آستارا، گفت: این پروژه پیشرفت خوبی دارد. بین ما و جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه همکاری خوبی در این زمینه جریان دارد و سرمایه‌گذاری‌های لازم تامین شده و قراردادها انجام شده و ما الان مشغول انجام مقدمات لازم برای اجرایی شدن این پروژه هستیم. بیش از ۵۰ درصد از مقدمات لازم فراهم شده و انشاءالله امیدواریم سال آینده به بهره برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: ما از هر حرکتی که منجر به توقف جنایات و کشتارها علیه فلسطینیان در غزه، کمک‌رسانی به مردم غزه و خاتمه اشغال سرزمین مردم فلسطین شود، استقبال می‌کنیم. هیچ تدبیری و هیچ طرحی نباید حق بدیهی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خودشان را خدشه‌دار یا تضعیف کند و حاکمیت آن‌ها بر سرزمینشان را تحت تأثیر قرار دهد.

