تکذیب شایعات درباره استعفاء برخی از وزرا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت الیاس حضرتی، درباره برخی شایعات منتشر شده پیرامون توافق میان رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در مورد استعفای برخی از وزرا به‌جای استیضاح آنان گفت: چنین موضوعاتی عمدتا فقط در فضای مجازی طرح می‌شود و محلی از واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود دکتر پزشکیان و آقای قالیباف با یکدیگر توافق کرده‌اند و بناست بزودی برخی از وزرا استعفا دهند، صحت ندارد و من نمی‌دانم چرا بعضی افراد تلاش می‌کنند تا با طرح چنین شایعاتی روند خدمت‌رسانی دستگاه‌های دولتی را مختل کنند.

حضرتی همچنین تشریح کرد: البته که چنین مواردی در عمل تأثیری در عملکرد دستگاه‌ها ندارد و تمام وزارتخانه‌ها با تمام توان در راستای اجرای دستورات دولت و اهداف برنامه هفتم توسعه در تلاش هستند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در جلسات مشترک سران قوا و نظایر آن، موضوعات روز کشور مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نیز درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعاتی که تحت عناوینی مانند مقام آگاه، مقام مطلع و شنیده‌ها و ... منتشر می‌شود، توجه نکنند.

