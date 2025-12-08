خبرگزاری کار ایران
ازسوی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام شد:

تکذیب شایعات درباره استعفاء برخی از وزرا

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: شایعات مربوط به توافق میان قوای مجریه و مقننه درباره استعفای برخی از وزرا، به‌جای استیضاح، تکذیب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت الیاس حضرتی، درباره برخی شایعات منتشر شده پیرامون توافق میان رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در مورد استعفای برخی از وزرا به‌جای استیضاح آنان گفت: چنین موضوعاتی عمدتا فقط در فضای مجازی طرح می‌شود و محلی از واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود دکتر پزشکیان و آقای قالیباف با یکدیگر توافق کرده‌اند و بناست بزودی برخی از وزرا استعفا دهند، صحت ندارد و من نمی‌دانم چرا بعضی افراد تلاش می‌کنند تا با طرح چنین شایعاتی روند خدمت‌رسانی دستگاه‌های دولتی را مختل کنند.

حضرتی همچنین تشریح کرد: البته که چنین مواردی در عمل تأثیری در عملکرد دستگاه‌ها ندارد و تمام وزارتخانه‌ها با تمام توان در راستای اجرای دستورات دولت و اهداف برنامه هفتم توسعه در تلاش هستند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در جلسات مشترک سران قوا و نظایر آن، موضوعات روز کشور مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نیز درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعاتی که تحت عناوینی مانند مقام آگاه، مقام مطلع و شنیده‌ها و ... منتشر می‌شود، توجه نکنند.

