امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد

در اطلاعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی دفتر امام جمعه عالیشهر آمده است: با عرض سلام خدمت مردم شریف، اخیرا در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جمله‌ای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهره‌برداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد. لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام می‌کنم.

محمد حمیدی نژاد

امام جمعه عالیشهر