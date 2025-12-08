امام جمعه عالیشهر عذرخواهی و استعفا کرد
روابط عمومی دفتر امام جمعه عالیشهر در اطلاعیهای از استعفای امام جمعه این شهر خبر داد.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی دفتر امام جمعه عالیشهر آمده است: با عرض سلام خدمت مردم شریف، اخیرا در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبر انقلاب، جملهای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود و علاوه بر بهرهبرداری معاندان، موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب و نظام شد. لذا ضمن عذرخواهی، استعفای خودم را از امامت جمعه اعلام میکنم.
محمد حمیدی نژاد
امام جمعه عالیشهر