اقتصاد کشور در سال گذشته درجا زد؛ رشد اقتصادی ما صفر بود

هادی محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که ما در دوران جنگ هیچ افزایش قیمتی در دلار و سکه نداشتیم، اما امروز شاهد رشد مداوم قیمت‌ها هستیم چه اتفاقی افتاده که اکنون این دو نرخ به شکل صعودی بالا می‌روند، گفت: در مورد جنگ ۱۲ روزه باید استثنا قائل شد؛ آن دوران شرایط بحرانی بود و تصمیمات سخت معمولاً در بحران‌ها خوب گرفته می‌شود، زیرا موضوع به امنیت کشور مربوط است.

این عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: در آن روزها، بسیاری از حوزه‌ها تمرکز خود را بر سیاست‌های امنیت‌محور گذاشته بودند. اینکه نرخ ارز در آن دوران تغییر نکرد، به‌طور طبیعی به دلیل مدیریت اقتصادی کشور و تلاش برای حفظ ثبات در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل بود. هرچند در یکی‌دو روز ابتدایی متاسفانه دچار ناآمادگی بودیم، البته پیش‌بینی‌هایی در کشور بود در مجلس هم صحبت‌هایی می‌شد که امکان هرگونه حمله نظامی وجود دارد اما با توجه به توانمندی نظامی ایران، پس از مدت کوتاهی قدرت دفاعی کشور خود را نشان داد و دیدیم که اسرائیل و آمریکا عقب‌نشینی کردند.

وی ادامه داد: امروز اگر با ناترازی شدید اقتصادی روبه‌رو هستیم، خدایی ناکرده نگاه حاکمیت و مجلس این نیست که فشار و گرانی بر مردم باشد اما باید بپذیریم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی که بعضا آمریکایی‌ها هدایت می‌کنند و اروپایی‌ها را هم با خود همراه کرده‌اند، تأثیر جدی گذاشته است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این با ایران مراودات اقتصادی داشتند، اکنون ملاحظات سیاسی دارند و همین مسئله مشکلاتی ایجاد کرده است.

محمدپور با اشاره به فروش نفت بیان کرد: در بحث فروش نفت هم آقای پزشکیان چندبار اشاره کرده‌اند که گاه با دشواری مواجه می‌شویم. این همان جریان مقاومت است مرتباً رهبری طی چهار دهه گذشته تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد مقاومتی باید خودمان را توانمند کنیم. امروز آخرین حربه‌های دشمن که در حوزه‌های نظامی عقب‌نشینی کرده است این است که در بحث اقتصادی دارد بر مردم فشار می‌آورد.

وی تاکید کرد: مردم عزیزمان امروز می‌دانند دشمن بر فشار اقتصادی تمرکز دارد. نمایندگان هم این را می‌دانند که افزایش قیمت ارز تا حدی زیادی دست اندکارش مسائل سیاسی خارج از کشور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است دولت نقش پررنگ‌تری در حوزه معیشت ایفا کند؛ به طور مثال در دهک‌بندهایی که در حوزه کالابرگ داریم تغییراتی ایجاد شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد برابر برنامه هفتم کالابرگ را برای جامعه به خصوص سه دهک ابتدایی توزیع کند.

وی یادآور شد: اکنون هم در مرحله تدوین پیش‌نویس و پیشنهادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم و نگاه کلان بر این است که مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد. متأسفانه اقتصاد کشور در سال گذشته رشد نکرد و درجا زد؛ رشد اقتصادی ما صفر بود، در حالی که طبق برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور باید رشد ۸ درصدی محقق می‌شد.

محمدپور گفت: حال با اتفاقاتی که در کشور و پایان دولت سیزدهم رخ داد و همچنین تحولات جنگی و تشدید نگاه خصمانه آمریکا و همراهی برخی کشورهای اروپایی که غلام حلقه به گوش این کشور هستند، فشارها بیشتر شد. اکنون، همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید دارند، ضروری است که ایران مراودات اقتصادی خود را با ۱۶ کشور همسایه در اولویت قرار دهد تا بتوانیم از فشارهای اقتصادی موجود عبور کنیم.

انتهای پیام/