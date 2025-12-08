خبرگزاری کار ایران
معاون عمرانی وزیر کشور تأکید کرد

ابلاغ ساعت کاری ادارات کشور در فصل زمستان
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بر خدمات رسانی شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی متناسب با ساعات کاری فصل زمستان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی از استانداران سراسر کشور خواست تا شهرداری‌های تابعه برای بهره گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی در زمان شروع و پایان فعالیت ادارات برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به تغییر ساعت اداری در فصل زمستان بر برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات متناسب با ساعت جدید کاری تأکید کرده است. شایان ذکر است تغییر ساعت کاری موجب تغییر زمان استفاده شهروندان از خدمات حمل و نقل عمومی می شود که نیازمند برنامه ریزی شهرداری‌ها جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز شهروندان است.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفتنی است اعلام ساعت کاری فصل زمستان سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۴ در راستای مدیریت منابع انرژی است که بر اساس قانون تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور و انجام مراحل اداری تغییر خواهد کرد.

