پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به حسین طائب
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیامی درگذشت حاج عبدالله طائب، پدر شهید والامقام حسن طائب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای شیخ حسین طائب
درگذشت ابوی گرانقدر، ابوالشهید حاج عبدالله طائب پدر شهید والامقام حسن طائب را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، از درگاه حضرت حق، حشر با فرزند شهیدش و برای شما صبر و اجر مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای