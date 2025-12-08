پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به حسین طائب

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای شیخ حسین طائب

درگذشت ابوی گرانقدر، ابوالشهید حاج عبدالله طائب پدر شهید والامقام حسن طائب را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، از درگاه حضرت حق، حشر با فرزند شهیدش و برای شما صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

