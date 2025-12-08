نگاهداری در نامه ای به مسئولان کشور:
نیازمند ترویج «گفتمان شرافت» در جامعه و اعمال «هوش شرافت» در نظام حکمرانی کشور هستیم
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در شرایط نااطمینانی، تنها دارایی غیرقابل مصادره و بی نظیر اعتماد عمومی است، گفت: نیازمند ترویج «گفتمان شرافت» در جامعه و اعمال «هوش شرافت» در نظام حکمرانی کشور هستیم.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری، در نامهای به مسئولان کشور، عنوان کرد: ایران در شرایط تحریم، کمبود منابع و انواع ناترازیها، نه فقط به مدیریت بهرهور و منابع مالی، بلکه به سرمایه اجتماعی فزاینده و تابآوری درونی برای عبور از گردنههای سخت نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط نااطمینانی، تنها دارایی غیرقابل مصادره و بینظیر اعتماد عمومی است، تصریح کرد: تاکید و تکیه بیشتر بر هوش شرافت در بین مسئولان و مردم در تدبیر امور و مسائل در شرایط دشوار از اهمیت راهبردی برخوردار است.
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نه با شعار که با رفتارهای شفاف مسئولانه و شرافتمندانه ساخته میشود
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه برخورداری از توان همدلی با مردم و مراقبت از آنها از ویژگیهای هوش شرافت است، گفت: سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نه با شعار که با رفتارهای شفاف مسئولانه و شرافتمندانه ساخته میشود.
وی با بیان اینکه شرافت یک مفهوم انسانی و هم دینی است، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) فلسفه بعثت خود را احیای شرافتهای اخلاقی عنوان میکند و از سوی دیگر حتی در جوامع غیردینی، انسانهای شرافتمند که نسبت به مردم و کشور خود از خود گذشتگی نشان دادهاند در تاریخ و افکار عمومی جامعه از احترام و جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
نگاهداری در ادامه توضیح داد: زمانی که منابع تمام میشود نقطه آغاز خلاقیت و نوآوری است و هوش شرافت بسترساز حضور واقعی نخبگان و مردم برای حل مسائل کشور است و باید از حمایت پدرانه به مشارکت برادرانه با مردم و حکمرانی مردمی روی آورد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان با بیان اینکه در شرایط کنونی مفهوم هوش شرافت، توان بسیج و همافزایی ظرفیت گرایشها و اقشار و اقوام مختلف ایران عزیز را داراست، عنوان کرد: در چنین شرایطی بیش از پیش نیازمند ترویج «گفتمان شرافت» در جامعه و اعمال «هوش شرافت» در نظام مدیریت و حکمرانی کشور هستیم.