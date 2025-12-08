خبرگزاری کار ایران
در پیامی؛

قالیباف به حسین طائب تسلیت گفت

کد خبر : 1724428
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حاج عبدالله طائب، پدر شهید والامقام حسن طائب را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم مغفور حاج عبدالله طائب، پدر شهید والامقام حسن طائب و از خادمان دیرینه مجالس اهل بیت علیهم‌السلام را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ حسین طائب

سلام علیکم

درگذشت مرحوم مغفور حاج عبدالله طائب پدر شهید والامقام حسن طائب، خادم باوفا و پیرغلام دیرینه اهل بیت علیهم‌السلام موجب تأثر و اندوه شد. آن مرحوم سالیان متمادی با اخلاص کم‌نظیر در مجالس عزای اهل بیت خدمت کرد و نام و حضورش یادآور ایمان، صبوری و پایبندی به مسیر ولایت بود.

پدر بزرگواری که فرزند شهیدش را در راه انقلاب اسلامی تقدیم کرد و خود نیز با قلبی سرشار از محبت به خاندان عصمت و طهارت، عمر با برکتش را صرف خدمت به ارزش‌های دینی و انقلابی نمود.

این مصیبت را به خانواده معزز طائب، بستگان محترم و همه ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

 

انتهای پیام/
