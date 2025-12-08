جزئیات برنامههای پزشکیان در سفر به قزاقستان
سفارت ایران در آستانه جزئیات برنامههای «مسعود پزشکیان» در سفر به قزاقستان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام سفارت ایران در آستانه، «مسعود پزشکیان»، رئیسجمهور کشورمان به دعوت «قاسم ژومارت توکایف»، رئیسجمهور جمهوری قزاقستان، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ بهمنظور انجام سفر رسمی دوجانبه به جمهوری قزاقستان عزیمت خواهد کرد.
در این سفر، هیئت عالیرتبه سیاسی و همچنین هیئتی از تجار و فعالان اقتصادی وی را همراهی خواهند کرد.
همچنین بناست تا اسناد مهم همکاری دوجانبه میان دو کشور در سطوح عالی به امضا برسد.