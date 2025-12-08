خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات برنامه‌های پزشکیان در سفر به قزاقستان

جزئیات برنامه‌های پزشکیان در سفر به قزاقستان
کد خبر : 1724425
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت ایران در آستانه جزئیات برنامه‌های «مسعود پزشکیان» در سفر به قزاقستان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سفارت ایران در آستانه،  «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور  کشورمان به دعوت «قاسم ژومارت توکایف»، رئیس‌جمهور جمهوری قزاقستان، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به‌منظور انجام سفر رسمی دوجانبه به جمهوری قزاقستان عزیمت خواهد کرد.

در این سفر، هیئت عالی‌رتبه سیاسی و همچنین هیئتی از تجار و فعالان اقتصادی وی را همراهی خواهند کرد.

همچنین بناست تا اسناد مهم همکاری دوجانبه میان دو کشور در سطوح عالی به امضا برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده