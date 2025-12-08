به گزارش ایلنا، طبق اعلام سفارت ایران در آستانه، «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور کشورمان به دعوت «قاسم ژومارت توکایف»، رئیس‌جمهور جمهوری قزاقستان، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به‌منظور انجام سفر رسمی دوجانبه به جمهوری قزاقستان عزیمت خواهد کرد.

در این سفر، هیئت عالی‌رتبه سیاسی و همچنین هیئتی از تجار و فعالان اقتصادی وی را همراهی خواهند کرد.

همچنین بناست تا اسناد مهم همکاری دوجانبه میان دو کشور در سطوح عالی به امضا برسد.